Силиконовая паломница ходит по храмам: что делает в РФ непохожая на себя жена Медведчука (ФОТО)

Оксана Марченко, ранее бывшая известной телеведущей в Украине, после бегства из страны и измены резко изменила имидж, увлекшись религией. Теперь она ходит по монастырям, записывает пропагандистские видео и говорит о "вечных ценностях".

Оксана Марченко (фото из открытых источников)

Жена Виктора Медведчука, называющая себя "паломницей", выглядит совсем не так, как раньше. Очевидные изменения в ее облике – увеличенные губы, измененные скулы и следы пластических операций, в частности шрамы от круговой подтяжки лица. Несмотря на это, ее выдают возрастные изменения – морщинки у глаз, дряблая кожа на шее и обвисшие щеки.

В своих видео Марченко не только рассказывает о религии, но и демонстрирует "близость к народу", например, пиля дрова. Она часто появляется в Крыму, где снимает материалы с пропагандистскими нарративами о "спокойной жизни" под оккупацией.

Ее стиль тоже изменился – теперь она носит длинные платья, платки и старается выглядеть скромной. Однако образ выглядит неестественно, что особенно подчеркивает натянутая улыбка и искусственно вдохновенное выражение лица во время общения с героями своих сюжетов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Марченко утверждает , что Богородица пригласила ее мужа "Медведчука на свой день рождения". Бывшая украинская телеведущая и жена лидера запрещенной в Украине Партии ОПЗЖ Оксана Марченко представила второй сезон своего сериала "Паломница". В нем она рассказала о трех "чудесах", которые с ней произошли за время войны в Украине.

Подозреваемая в финансировании войск окупантов Марченко рассказала, что в сентябре 2022 года ходила на богослужение во время которого услышала, что Богородица "пригласила ее мужа Виктора Медведчука на свой день рождения". Впоследствии блогер заявила, что Медведчука, подозреваемого в государственной измене, обменяли на 200 украинских военных.



Следующее чудо Оксана Марченко рассказала в первой серии второго сезона сериала "Паломница". По ее словам, в марте 2022 года ее офис в Киеве "захватили и разгромили", а материалы сериала похитили. Бывшая телеведущая не уточняет, кто совершил "разгром", а СМИ о таких событиях не писали, однако известно, что в феврале 2022 активы и имущество Марченко на сумму более 5,6 млрд гривен были арестованы. Однако Марченко утверждает, что "случилось невероятное" и "грабители" самостоятельно отдали ей материалы в сериал.