Сильно сдал после смерти любимой женщины: в Сети появилось фото состарившегося российского актера

Сергей Жигунов, российский актер, известный своей ролью в сериале "Моя прекрасная няня" и отношениями с актрисой Анастасией Заворотнюк, недавно поделился новым фото, вызвавшим волну обсуждений у российских медиа. На снимке Жигунов выглядит значительно состарившимся, бледным и уставшим, что подписчики связали со смертью его бывшей возлюбленной, умершей от рака головного мозга Заворотнюк.

Сергей Жигунов (фото из открытых источников)

Поклонники актера высказывают предположение, что он до сих пор тяжело переживает потерю Заворотнюка, несмотря на то, что их отношения завершились много лет назад. Жигунов тайно появился на ее похоронах, оставаясь в стороне от внимания СМИ, что придало таинственности этому событию.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Заворотнюк перед смертью полностью лишила мужа наследства . Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.

Как информируют пропагандисты из российских СМИ, артистка знала, что шансов у нее не осталось, поэтому уладила все вопросы своего наследия вперед, чтобы родные не имели между собой конфликтов. Элитные автомобили киноактриса переписала на свою маму. Дом в поселке Крекшино, где Анастасия жила с мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми – Анной и Майклом. Поговаривают, что мужчине актриса вроде бы не оставляла ничего. Особняк размером 632 квадратных метра оценили ориентировочно в 160 млн рублей (около 2 млн долларов).

У Анастасии Заворотнюка диагностировали злокачественную опухоль головного мозга примерно пять лет назад, после чего она перестала появляться на публике. По словам семьи, актриса скончалась ночью после "долгой и тяжелой борьбы" с болезнью. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года и получила широкую известность благодаря своим талантам актрисы и телеведущей.

