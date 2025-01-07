Скандальная российская балерина приняла решение покинуть РФ

"Я настолько одержима своей работой, что долго отдыхать не могу", – прокомментировала балерина.

Несмотря на критику, которую она получает за свои политические взгляды, в частности, поддержку войны РФ против Украины, Волочкова продолжает демонстрировать свой роскошный образ жизни, регулярно делясь фотографиями с дорогих курортов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная балерина из РФ чуть не утонула во время шторма на Мальдивах . Российская танцовщица со скандальной репутацией Анастасия Волочкова уехала на Мальдивы с подружкой-фотографом на отдых и снять клип на новую песню. Во время перерыва между съемками началась гроза, которая едва не осталась для балерины роковой.

В своем блоге в социальных сетях Анастасия написала, что платье, в котором она снималась, понесло сильным порывом ветра в океан. Волочкова побегала, чтобы ее спасти, но споткнулась, упала в штормовое море, и ее начала накрывать волна. От гибели балерину спасла ее подруга, а она сама испытала серьезный стресс.

Однако Волочкова склонна украшать и преувеличивать собственные приключения. При этом есть вопрос к ее состоянию – о танцовщице давно говорят, что она злоупотребляет алкоголем, а такое на воде может быть смертельно опасным.

