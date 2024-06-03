Скандальную певицу из Украины, развлекающую россиян: унизили в РФ

Российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, уже более двух лет поддерживающей полномасштабную войну РФ в Украине.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Звезды во время эфира одного из шоу поссорились. Ибо Кудрявцева называет поведение Королевой лицемерным.

В частности, Королева отметила, что ей понравился один из номеров на шоу "ВИА Суперстар!", однако Кудрявцева об этом высказалась по-другому.

"Да, всегда можно найти какие-то шероховатости, но общее впечатление для меня было приятным. Все очень даже получилось", – сообщила Наташа Королева.

Кудрявцева, при этом, сказала, что не будет обманывать и говорить правду относительно выступлений участников. Далее она винит свою коллегу в "облизывании".

"Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать", — подчеркнула путинистка.

Наташа Королева не промолчала и отреагировала на этот выпад со стороны телеведущей.

"То есть я лгу? Это мое субъективное мнение. Я сейчас брошу в эту женщину что-нибудь", — сказала певица и бросила в Кудрявцеву поролоновую насадку от микрофона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая певица из Украины показала своего мужа-стриптизера в неадекватности. В мае экс-киевлянка Наташа Королева вместе со своим мужем Тарзаном (Сергей Глушко) отправились в санаторий поправить здоровье: у них будто бы был нервный срыв из-за хейта и "отличия" выступлений в стране-оккупантке.

Но отдых на природе и лечебные процедуры дают знаменитостям мизерный эффект. Например, недавно Тарзана его жена сняла в крайне странном состоянии.