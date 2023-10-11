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Скандальный дуэт "Кролики" появился на прощании с Ниной Матвиенко (ФОТО)

Дуэт молчит о том, что Россия напала на Украину и продолжала выступать там после 2014 года.

сегодня, 21:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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11 октября, во время церемонии прощания с певицей-легендой нашей страны Ниной Матвиенко, ушедшей из жизни 8 октября в 75 лет, появились известные актеры, присутствовавшие на российском шоу, которое ведет пропагандист Корчевников. Там они жаловались на жителей Украины.

Скандальный дуэт "Кролики" появился на прощании с Ниной Матвиенко (ФОТО)

В Киеве простились с Ниной Матвиенко (фото из открытых источников)

Юмористы Владимир Данилец и Владимир Москаленко приехали в помещение Киевской филармонии вдвоем. Они стали в общую очередь, окруженные своими друзьями.


Скандальный дуэт ”Кролики” появился на прощании с Ниной Матвиенко (ФОТО) - фото 2

На телеграмм-канале Музвар опубликовали фотографии юмористов-предателей.

При этом представители известного дуэта появились на людях впервые за более чем год времени.

Кстати, после того, как кремлевский режим аннексировал Крым в 2014 году, юмористы не прекратили свои концерты на территории РФ, как это делали их коллеги из Украины – известные артисты и исполнители.

Дуэт был участником телешоу, ведущего представителя путинского режима, украинофоба Бориса Корчевникова.

Также известные юмористы ни одной фразы не сказали, поддерживая свою страну, на которую совершила нападение террористическая РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, куда девались любители РФ "Кролики" Данилец и Моисеенко. Артисты Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которых мы знаем, как "Кролики", поддержавшие Российскую Федерацию, аннексию Крымского полуострова, теперь жалуются на то, что их травят в Украине, находятся в столице, и никуда не уехали.

По словам актера Виктора Андриенко, юмористы обращались к нему, чтобы он помог с работой. Еще раньше Андриенко находился в шоке от того, что юмористы выступали на российских каналах, критикуя Украину, затем вернулись назад и жалуются, что дома их не любят.
 



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