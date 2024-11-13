Сколько стоят кольца на помолвку первой леди: роскошь, имеющая свою цену

Кольца для помолвки первой леди — это не просто ювелирные изделия. Они рассказывают истории о любви, власти и статусе, становясь частью легенды своих владелиц. Каждая из этих драгоценностей отражает уникальный стиль и вкус своих владелиц, а также то, как эти женщины влияют на мир. Предлагаем посмотреть на кольца, которые носили выдающиеся женщины нашего времени — Мелания Трамп, Елена Зеленская, Жаклин Кеннеди и Грейс Келли — и узнать, какие особенности и истории стоят за их выбором.

Помолвки первых леди: какие кольца выбирают

Мелания Трамп

Обручальное кольцо Мелании – это символ преданности и богатства. Дональд Трамп, известный своим умением поражать, подарил своей будущей жене кольцо с бриллиантом от ювелирного дома Graff в 2004 году. Это был большой бриллиант весом 12 каратов, стоимостью $1,5 миллиона — настоящий акцент на роскоши, ставший символом пары.

Но Трамп не остановился на этом. В 2015 году, в честь десятилетия брака, Мелания получила еще одно кольцо — на этот раз с бриллиантом весом 25 каратов, стоимостью около $3 миллионов. Украшение стало еще одной частью его имиджа, который всегда ассоциировался с элегантностью и роскошью.

Елена Зеленская

Украинская первая леди, Елена Зеленская, остается загадкой для многих. Хотя публично доступной информации о ее обручальном кольце нет, ее стиль говорит сам за себя. Скромность и элегантность стали фирменным знаком Зеленской – она часто выбирает минималистичные украшения, подчеркивающие утонченный стиль и современность.

Жаклин Кеннеди

Кольцо Жаклин Кеннеди – это классика ювелирного искусства. Когда Джон Ф. Кеннеди делал предложение Жаклин в 1953 году, он избрал роскошное изделие от Van Cleef & Arpels, отличавшееся особым дизайном. Кольцо сочетало бриллиант весом 2,88 карата с изумрудом весом 2,84 карата, обрамленными бриллиантами меньшего размера.

К тому времени это кольцо стоило около $1,5 миллиона, что уже говорило о высоком положении будущей первой леди. Благодаря эстетическому выбору Жаклин, это кольцо стало не просто символом помолвки, а образцом стиля, олицетворяющего женственность и класс.

Грейс Келли

Грейс Келли, отказавшаяся от успешной карьеры в Голливуде, чтобы стать княгиней Монако, получила предложение руки и сердца от князя Ренье III с кольцом, превзошедшим все надежды. Cartier изготовил для нее кольцо с бриллиантом весом 10,47 карата, которое стоило более $4 миллиона.

Это украшение стало символом не только роскоши, но и роли Келли как представительницы королевской семьи. Кольцо подчеркнуло ее новый статус и сделало его иконой стиля — от актрисы до княгини.

Обручальные кольца первых леди — больше, чем личное украшение. Они отражают их место в обществе, стиле и даже политическом контексте. Каждое из этих колец – символ роскоши, воплощающий глубину чувств, личный вкус и статус ее обладательницы.