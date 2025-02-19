Сколько зарабатывает на YouTube самый популярный ютубер мира

Самый популярный ютубер в мире Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, ежемесячно только на монетизации YouTube зарабатывает более 4 миллионов долларов. Это стало известно благодаря утечке данных и опубликованному скриншоту страницы YouTube Studio MrBeast.

MrBeast

17 февраля 2025 года на X опубликовали скриншот, раскрывающий заработки блоггера MrBeast. Цифры показывают, что всего за 28 дней MrBeast получил потрясающие 2,688 миллиарда просмотров и более 162 миллионов часов просмотра, что привело к ориентировочному месячному доходу в 4,23 миллиона долларов. Таким образом, MrBeast только на монетизации своего основного канала зарабатывает в год около 50 млн долларов.

Доход MrBeast на монетизации YouTube

MrBeast не комментировал утечку данных, но, учитывая его многочисленные очень успешные каналы YouTube, по некоторым оценкам, его общий доход только от YouTube может превышать 100 миллионов долларов в год. Кроме того, он также получает доход от ресторана быстрого питания MrBeast Burger, бренда шоколадных батончиков Feastables, продажи мерча, бизнес-инициатив и рекламного сотрудничества.

Кто такой MrBeast

MrBeast (Джимми Дональдсон) начал свою карьеру на YouTube в 2012 году. MrBeast получил славу благодаря видео, где он выполнял необычные задания или раздавал подарки. Значительную часть его видео составляют те, где он устраивает соревнования с большим призовым фондом. По состоянию на февраль 2025 года у него 363 миллиона подписчиков на YouTube, что делает его самым популярным ютубером мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MrBeast арендовал пирамиды в Египте на 100 часов.

Также "Комментарии" писали о том, что MrBeast планирует купить TikTok.