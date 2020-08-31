Скончалась актриса из Терминатора-2

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Виолетта Комаровская
В возрасте 63 года из жизни ушла актриса Лесли Хэмилтон. В свое время на экранах зрители увидели ее в фильме "Терминатор-2", где она снималась вместе со своей сестрой-близнецом Линдой Хэмилтон. Что стало причиной смерти актрисы, родственники не сообщили, пишет Entertainment Weekly.
Не все знают, что звездную роль Сары Конор в культовом боевике Линда Хэмилтон сыграла не одна. На съемочной площадке была и ее сестра-близнец Лесли, которой досталась роль дублерши. Периодически она также появляется в кадре. Например, именно Лесли снялась в той части фантастического боевика, где Терминатор Т-1000 превращается в Сару Конор. Заметить ее также можно в эпизоде, где главная героиня наблюдает сама за собой во время игры с маленьким Джоном. В этой сцене сестры Хэмилтон сыграли одновременно.
Линда и Лесли Хэмилтон. Фото: Twitter
Кстати, эта работа в кино стала первой и последней в жизни Лесли. Долгое время она работала обычной медсестрой.
Лесли Хэмилтон умерла еще 22 августа. Однако родственники решили рассказать о своей потере только сейчас.
У Лесли осталось трое детей и два внука.
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