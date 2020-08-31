kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11629.29

ETH/USD

427.06

LTC/USD

61.97

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Скончалась актриса из Терминатора-2
commentss НОВОСТИ Все новости

Скончалась актриса из Терминатора-2

Актриса периодически появлялась в фильме "Терминатор-2" в образе Сары Конор

сегодня, 12:53
Автор:

Виолетта Комаровская

В возрасте 63 года из жизни ушла актриса Лесли Хэмилтон. В свое время на экранах зрители увидели ее в фильме "Терминатор-2", где она снималась вместе со своей сестрой-близнецом Линдой Хэмилтон. Что стало причиной смерти актрисы, родственники не сообщили, пишет Entertainment Weekly.

Не все знают, что звездную роль Сары Конор в культовом боевике Линда Хэмилтон сыграла не одна. На съемочной площадке была и ее сестра-близнец Лесли, которой досталась роль дублерши. Периодически она также появляется в кадре. Например, именно Лесли снялась в той части фантастического боевика, где Терминатор Т-1000 превращается в Сару Конор. Заметить ее также можно в эпизоде, где главная героиня наблюдает сама за собой во время игры с маленьким Джоном. В этой сцене сестры Хэмилтон сыграли одновременно.

Скончалась актриса из Терминатора-2

Линда и Лесли Хэмилтон. Фото: Twitter

Кстати, эта работа в кино стала первой и последней в жизни Лесли. Долгое время она работала обычной медсестрой. 


Лесли Хэмилтон умерла еще 22 августа. Однако родственники решили рассказать о своей потере только сейчас.  

У Лесли осталось трое детей и два внука. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что скончался бывший вице-премьер-министр Украины. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!