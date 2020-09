Скончался Мак Дэвис – легендарный американский певец и автор «золотой коллекции» Элвиса Пресли и Синатры

Американская ассоциация музыки кантри сообщила о смерти Мака Дэвиса – легендарного американского певца, актера, композитора и автора песен Элвиса Пресли.

Фото: Kevin Winter / Getty Images / NBC

Сообщается, что певец умер вчера, 29 сентября.

"Выражаем свои соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного певца, автора песен и бывшего ведущего церемонии CMA Awards Мак Дэвиса. Искренние соболезнования его родным и друзьям в это непростое время", — написали в Ассоциации.

О смерти Дэвиса написал и его менеджер Джим Мори на своей странице в Facebook.

"С тяжелым сердцем объявляю о кончине Мак Дэвиса. Он был окружен любовью всей своей жизни и женой 38 лет, Лизой и его сыновей Скотта, Ноа и Коди. Мак был моим клиентом более 40 лет, а главное, моим лучшим другом. Он был легендой музыки, но его важнейшим творчеством было то, что он был любящим мужем, отцом, дедушкой и другом. Буду скучать по смеху над нашими многочисленными приключениями и его проницательным чувством юмора", — подчеркнул Джим Мори.

Так же он заявил, что причиной смерти звезды стали проблемы с сердцем – недавно Дэвис перенес сложную операцию.

Мак Дэвис родился в 1942 году в штате Техас, США. Он стал автором многих песен в стиле кантри. В 60-х годах Дэвис стал сотрудничать с Элвисом Пресли. Специально для короля рок-н-ролла написал такие песни, как A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto и Don't Cry, Daddy.

В 1972 году Мак Дэвис начал сольную карьеру. Его хит Baby Don't Get Hooked on Me стала хитом на долгие годы. В то же время он снялся и в комедийной драме "Северный Даллас Сорок", а потом продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто играя небольшие эпизодические роли.

Также известно, что он написал несколько песен для Фрэнка Синатры.





