kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10733.08

ETH/USD

356.38

LTC/USD

46.06

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Скончался Мак Дэвис – легендарный американский певец и автор «золотой коллекции» Элвиса Пресли и Синатры
commentss НОВОСТИ Все новости

Скончался Мак Дэвис – легендарный американский певец и автор «золотой коллекции» Элвиса Пресли и Синатры

Звезде было 79 лет

сегодня, 15:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Американская ассоциация музыки кантри сообщила о смерти Мака Дэвиса – легендарного американского певца, актера, композитора и автора песен Элвиса Пресли.

Скончался Мак Дэвис – легендарный американский певец и автор «золотой коллекции» Элвиса Пресли и Синатры

Фото: Kevin Winter / Getty Images / NBC

Сообщается, что певец умер вчера, 29 сентября.

"Выражаем свои соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного певца, автора песен и бывшего ведущего церемонии CMA Awards Мак Дэвиса. Искренние соболезнования его родным и друзьям в это непростое время", — написали в Ассоциации.

О смерти Дэвиса написал и его менеджер Джим Мори на своей странице в Facebook.

"С тяжелым сердцем объявляю о кончине Мак Дэвиса. Он был окружен любовью всей своей жизни и женой 38 лет, Лизой и его сыновей Скотта, Ноа и Коди. Мак был моим клиентом более 40 лет, а главное, моим лучшим другом. Он был легендой музыки, но его важнейшим творчеством было то, что он был любящим мужем, отцом, дедушкой и другом. Буду скучать по смеху над нашими многочисленными приключениями и его проницательным чувством юмора", — подчеркнул Джим Мори.

Так же он заявил, что причиной смерти звезды стали проблемы с сердцем – недавно Дэвис перенес сложную операцию.

Мак Дэвис родился   в 1942 году в штате Техас, США.  Он стал автором многих песен в стиле кантри. В 60-х годах Дэвис стал сотрудничать с Элвисом Пресли. Специально для короля рок-н-ролла написал такие песни, как A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto и Don't Cry, Daddy. 

В 1972 году Мак Дэвис начал сольную карьеру. Его хит Baby Don't Get Hooked on Me стала хитом на долгие годы. В то же время он снялся и в комедийной драме "Северный Даллас Сорок", а потом продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто играя небольшие эпизодические роли. 

Также известно, что он написал несколько песен для Фрэнка Синатры.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что  на территории Соединенных Штатов Америки умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости