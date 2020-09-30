Скончался Мак Дэвис – легендарный американский певец и автор «золотой коллекции» Элвиса Пресли и Синатры

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Дмитрий Симоненко
Американская ассоциация музыки кантри сообщила о смерти Мака Дэвиса – легендарного американского певца, актера, композитора и автора песен Элвиса Пресли.
Фото: Kevin Winter / Getty Images / NBC
Сообщается, что певец умер вчера, 29 сентября.
О смерти Дэвиса написал и его менеджер Джим Мори на своей странице в Facebook.
Так же он заявил, что причиной смерти звезды стали проблемы с сердцем – недавно Дэвис перенес сложную операцию.
Мак Дэвис родился в 1942 году в штате Техас, США. Он стал автором многих песен в стиле кантри. В 60-х годах Дэвис стал сотрудничать с Элвисом Пресли. Специально для короля рок-н-ролла написал такие песни, как A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto и Don't Cry, Daddy.
В 1972 году Мак Дэвис начал сольную карьеру. Его хит Baby Don't Get Hooked on Me стала хитом на долгие годы. В то же время он снялся и в комедийной драме "Северный Даллас Сорок", а потом продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто играя небольшие эпизодические роли.
Также известно, что он написал несколько песен для Фрэнка Синатры.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на территории Соединенных Штатов Америки умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
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