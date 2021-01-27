"Скоро сороковник": Собчак поразила поклонников откровенным снимком

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Любовь Блажко
Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальных сетях пикантный снимок, который не остался без внимания поклонников. На нем она позирует в купальнике, сидя на белоснежном песке на Мальдивах.
Ксения Собчак. Фото: .mk.ru
Собчак отправилась на Мальдивы, где совсем скоро будет отмечать свое 40-летие. Для фото она выбрала цельный купальник леопардового оттенка с оголенной спиной. А поза, выбранная для кадра, хорошо показывает ее ягодицы.
Снимки подобного рода Собчак публикует крайне редко, поэтому подписчики были сильно удивлены такому повороту событий. Они оценили потрясающую фигуру телеведущей, написав множество приятных комплиментов.
Добавим, Ксения Собчак является российским политиком, продюсером, сценаристом, актрисой, телеведущей, журналистом и общественным деятелем.
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