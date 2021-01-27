"Скоро сороковник": Собчак поразила поклонников откровенным снимком

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальных сетях пикантный снимок, который не остался без внимания поклонников. На нем она позирует в купальнике, сидя на белоснежном песке на Мальдивах.

Ксения Собчак. Фото: .mk.ru

Собчак отправилась на Мальдивы, где совсем скоро будет отмечать свое 40-летие. Для фото она выбрала цельный купальник леопардового оттенка с оголенной спиной. А поза, выбранная для кадра, хорошо показывает ее ягодицы.

"Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади... С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото", – заявила политик.

Снимки подобного рода Собчак публикует крайне редко, поэтому подписчики были сильно удивлены такому повороту событий. Они оценили потрясающую фигуру телеведущей, написав множество приятных комплиментов.

"Всем бы так в сороковник выглядеть", "Очень, ну очень красиво", "Не женщина – вулкан. Какая вы прекрасная", "Богиня! Вот прям вижу тебя в старости, ох и веселая старушка из тебя получится", – пишут восторженные фанаты.

Добавим, Ксения Собчак является российским политиком, продюсером, сценаристом, актрисой, телеведущей, журналистом и общественным деятелем.

Как сообщало издание "Комментарии", в интервью Собчак с Богданом заметили забавный фотоляп. В Сети появилось интервью российской журналистки Ксении Собчак с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. В одном из моментов беседы речь зашла об украинском журналисте Юрии Бутусове, вот только с фотографией создатели видео "промахнулись".

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