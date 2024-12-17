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"Сломала жизнь парню, разрушила семью": россияне обвиняют Седокову в смерти бывшего мужа

Янис Тимма покончил с собой в отеле.

17 декабря 2024, 22:50 comments1529
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Лиля Воробьева

С портсмен и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма оставил послание певице перед своей смертью. Как сообщают российские СМИ, тело спортсмена обнаружили в центре Москвы, на улице Сергея Макеева. Предварительно, Тимма совершил самоубийство. Одни источники утверждают, что он находился в бизнес-отеле, другие — в хостеле.

"Сломала жизнь парню, разрушила семью": россияне обвиняют Седокову в смерти бывшего мужа

Анна Седакова и Янис Тимма (фото из открытых источников)

По имеющейся информации, Янис снял номер в старом пятиэтажном здании. Его бездыханное тело обнаружил местный житель, который сразу сообщил об этом правоохранительным органам. В настоящее время ведется следствие, а детали инцидента пока нет в открытом доступе.

Перед смертью Янис поздравил Анну Седокову с днем рождения. На его странице в соцсетях поклонники активно обсуждают трагическое событие, выражая разные мнения.

"Какой ужас… Как она с этим жить будет…";
"Разрушила парню жизнь, уничтожила его семью";
"Ни мужчина, ни женщина не стоят жизни человека. Был бы шанс возобновить карьеру, найти новую любовь, завести детей. Ради чего это делать? Ради кого-то, кто уже давно потерял свой шарм и перекроил себя?";
"Белькевич, теперь Тимма... Царство небесное", — пишут пользователи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после новости о самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, его бывшая жена, певица Анна Седокова, эмоционально отреагировала в социальных сетях. Она записала видео для Instagram, в котором со слезами обратилась к своим подписчикам и журналистам, призвав с уважением относиться к ситуации.

Анна призналась, что последние годы ее жизни с Тиммой были очень тяжелыми. Однако сейчас самое главное для нее – защитить их общего сына от негативной информации



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/telo-obnaruzhil-zhilec-doma-foto-s-mesta-gibeli-yanisa-timmy-6136640/
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