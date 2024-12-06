Сломанный череп: известному российскому актеру поставили страшный диагноз

Российский актер Борис Щербаков, на днях срочно госпитализированный в Москве после тяжелого падения, получил серьезный диагноз — перелом основания черепа.

Борис Щербаков (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям российского телеграмм-канала Mash, актеру диагностировали проникающую черепно-мозговую травму (ЧМТ), ушиб мозга и множественные переломы костей лица. Ему также наложили несколько швов. Состояние Щербакова оценивается как средней тяжести.

Обследование выявило серьезные повреждения, в частности, нарушения сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. В настоящее время он находится под наблюдением в общей палате нейрохирургического отделения. Медики прилагают усилия, чтобы избежать отека мозга. При необходимости актера могут перевести в реанимацию.

Инцидент произошел в ночное время: жена Щербакова нашла его около часа ночи, когда тот лежал без сознания на лестничной клетке. После того, как артист пришел в себя, он жаловался на сильную головную боль и головокружение. Из-за травм он не может стоять, передвигается только лежа на каталке и испытывает трудности с координацией движений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в больницу попал известный российский актер . Российский актер Борис Щербак был экстренно госпитализирован в Москве после падения. Как сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash, медики диагностировали у него перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Инцидент произошел вечером 4 декабря. Актер курил в подъезде, где ему стало плохо, после чего он потерял сознание и упал. Нашедшая его жена вызвала скорую помощь.

В настоящее время Щербаков находится в нейрохирургическом отделении. По словам самого актера, он ощущает легкую слабость.

