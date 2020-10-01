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Ходят слухи: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

Леонардо Ди Каприо и его девушка вместе уже три года

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская знаменитость, звезда фильмов "Титаник" и "Однажды…в Голливуде" Леонардо Ди Каприо и его молодая возлюбленная Камила Морроне готовятся впервые стать родителями. Такой информацией поделилось издание Latin Times.

Ходят слухи: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

Леонардо Ди Каприо

В СМИ начала активно распространяться новость о том, что девушка популярного актера Леонардо Ди Каприо беременна первенцем. Об этом якобы рассказали люди из близкого окружения знаменитостей. Сами звезды этих сплетен не подтверждают. Говорят, что Камила и Леонардо решили скрывать беременность девушки от общественности, поэтому модели отказалась от обтягивающих ее фигуру нарядов и перешла на одежду свободного кроя.

Впрочем, другой ресурс Gossipcop утверждает, что эта информация ложная и ребенок пока не входит в планы звезды "Титаника". Эту информацию им предоставила пресс-служба актера. 

К слову, Камила Морроне уже три года встречается с Леонардо Ди Каприо. Поклонники надеются, что именно с ней он наконец-то свяжет свою судьбу и создаст крепкую семью. А беременна ли на самом деле модель покажет время.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо прокомментировала их разницу в возрасте.


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