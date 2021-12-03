Собчак вышла в свет с прической в стиле Тимошенко (ФОТО)

Популярная звезда российского телевидения была приглашена на дизайнерскую вечеринку "Russia in Vogue". На этом светском мероприятии она появилась, сделав себе необычную прическу, похожую на стиль известной в нашей стране политической активистки Юлии Тимошенко. Фото с гала-вечеринки русская светская львица разместила на своей странице в социальных сетях.

Ксения Собчак фото -instagram.com/xenia_sobchak

В частности, собираясь на светское мероприятие, посвященное работе российских дизайнеров, популярная телеведущая выбрала для себя чрезвычайно яркий стиль, одевшись в соответствии с объявленным организаторами "красным" дресс-кодом.

Ксения на фотографии позирует одетая в яркий велюровый корсет с длинными рукавами и яркую макси-юбку.

Макияж у светской львицы тоже заметен. Это – вечерний мейкап, где выразительность взгляда придает темная подводка и, конечно, классическая красная помада.

Самой заметной и, действительно интересной, в образе российской тележурналистки стала необычная прическа. Светлые волосы Ксении переплели и сделали укладку, придав форму длинной косы. Еще украсили косу красной лентой.

Узнаваемая жительница России так и не призналась своим поклонникам, как появился такой необычный образ. Некоторые россияне упомянули здесь и об украинской представительнице парламента Юлии Тимошенко.

Вместе с тем, как уже упоминали украинские медиа, звезда российского ТВ недавно стала героиней скандала по причине смертельного ДТП в Сочи, в котором погибла другая россиянка Екатерина Тарасова. Собчак допрашивали по этому делу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что а толпа Ксении Собчак попала в ДТП .

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