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Собчак вышла в свет с прической в стиле Тимошенко (ФОТО)

Россиянка не призналась, кто ее вдохновил на образ.

сегодня, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Популярная звезда российского телевидения была приглашена на дизайнерскую вечеринку "Russia in Vogue". На этом светском мероприятии она появилась, сделав себе необычную прическу, похожую на стиль известной в нашей стране политической активистки Юлии Тимошенко. Фото с гала-вечеринки русская светская львица разместила на своей странице в социальных сетях.

Собчак вышла в свет с прической в стиле Тимошенко (ФОТО)

Ксения Собчак фото -instagram.com/xenia_sobchak

В частности, собираясь на светское мероприятие, посвященное работе российских дизайнеров, популярная телеведущая выбрала для себя чрезвычайно яркий стиль, одевшись в соответствии с объявленным организаторами "красным" дресс-кодом.

Ксения на фотографии позирует одетая в яркий велюровый корсет с длинными рукавами и яркую макси-юбку.

Макияж у светской львицы тоже заметен. Это – вечерний мейкап, где выразительность взгляда придает темная подводка и, конечно, классическая красная помада.

Самой заметной и, действительно интересной, в  образе  российской тележурналистки стала необычная прическа. Светлые волосы Ксении переплели и сделали укладку, придав форму длинной косы. Еще украсили косу красной лентой.

Узнаваемая жительница России так и не призналась своим поклонникам, как появился такой необычный образ. Некоторые россияне упомянули здесь и об украинской представительнице парламента Юлии Тимошенко.

 Вместе с тем, как уже упоминали украинские медиа, звезда российского ТВ недавно стала героиней скандала по причине смертельного ДТП в Сочи, в котором погибла другая россиянка Екатерина Тарасова. Собчак допрашивали по этому делу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что а толпа Ксении Собчак попала в ДТП .


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Источник: https://www.instagram.com/p/CXA9h3nMwgj/
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