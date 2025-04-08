Солист популярной группы в РФ похоронил 34-летнюю жену, умершую во сне

Участник российской музыкальной группы "Челси" Алексей Корзин сообщил о смерти своей жены.

Алексей Корзин с супругой (фото из открытых источников)

Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. Его жене Екатерине было всего 34 года. Женщина умерла еще 23 марта, однако только сейчас Корзин смог найти в себе силы поделиться этой трагической новостью со сторонниками.

В своем сообщении музыкант посвятил жене трогательные слова. Он вспомнил, что познакомился с ней в соцсетях.

"Лети, моя Катюня... мой ангел, моя любовь... Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце...", — написал Корзин.

При этом артист не уточнил причину смерти жены. В то же время, телеведущая Яна Чурикова выразила поддержку Алексею и рассказала, что Екатерина умерла во сне.

"У Леши Корзина из группы 'Челси' умерла жена... Об этом сам артист сообщил в своих соцсетях. Не могу вложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась...", — отметила Чурикова.

У пары осталось двое детей: старшему сыну Петру сейчас 9 лет, а младшему Гоше – 4 года.

Известно, что знакомство между Алексеем и Екатериной началось в социальных сетях. Девушка первой написала музыканту, и с этого момента между ними завязались отношения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что г-н оптово умерла 18-летняя звезда шоу "Украина имеет талант". Украинская гимнастка, танцовщица и участница талант-шоу "Украина имеет талант 4" Эмили Москаленко, также принимавшая участие во многих международных конкурсах, ушла из жизни в возрасте 18 лет.

Печальную новость сообщила ее мать Татьяна на своей странице в Facebook. Причина смерти пока не разглашается.

"Боль. Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала женщина.

Эмили родом из Полтавы. Она впервые обрела широкую популярность в 5-летнем возрасте, когда покорила судей и зрителей шоу "Украина имеет талант" своей невероятной гибкостью, став финалисткой проекта.

