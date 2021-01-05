Солистка The Hardkiss сделала тату с лицом Тины Кароль (Фото)

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина удивила и шокировала своих подписчиков в Инстаграме. Певица выставила фотографию, на которой видно ее новую оригинальную татуировку.

Юлия Санина сделала тату с лицом Тины Кароль. Фото: viva.ua

Сделано тату на руке. На нем — лицо самой Саниной и Тины Кароль. Под портретами — надпись из дуэтной песни: "Я не боюсь. Теперь я свободна". Почему Юлия решила сделать именно такое тату, неизвестно.

Тина Кароль уже успела просмотреть фото и отреагировать на него. Певица оставила комментарий с сердечком "Моя".

Настоящая или временная татуировка на руке у солистки группы The Hardkiss — до сих пор непонятно.





Известно, что Юлия Санина и Тина Кароль не скрывают свои дружеские отношения и тепло общаются.

Подписчикам неординарное тату понравилось. Дуэт двух певиц фанаты называют "ХардКоль".

Напомним, что песня "Свободная" стала официальным саундтреком к фильму "Преданная". Дуэт двух разных певиц, Кароль и Саниной, стал аллегорией на главных героинь фильма Адель и Стефу и подчеркнул их непростые отношения.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить каждый желающий. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько роликов с продукцией, одну из публикаций она сопроводила чувственным стихом.

Свеча от Тины Кароль издает запах сандала и стоит 1800 гривен. Исполнительница выпустила ее в честь 15-летия своего творчества.

Также сайт "Комментарии" рассказывают, как отреагировали на обнаженное фото Тины Кароль подписчики в Инстаграме. Пикантным снимком певица сообщила о премьере нового альбома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!