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Солистка The Hardkiss сделала тату с лицом Тины Кароль (Фото)

Юлия Санина и Тина Кароль не скрывают свои дружеские отношения

сегодня, 16:20
Автор:

Кириєнко Анна

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина удивила и шокировала своих подписчиков в Инстаграме. Певица выставила фотографию, на которой видно ее новую оригинальную татуировку.

Солистка The Hardkiss сделала тату с лицом Тины Кароль (Фото)

Юлия Санина сделала тату с лицом Тины Кароль. Фото: viva.ua

Сделано тату на руке. На нем — лицо самой Саниной и Тины Кароль. Под портретами — надпись из дуэтной песни: "Я не боюсь. Теперь я свободна". Почему Юлия решила сделать именно такое тату, неизвестно.

Тина Кароль уже успела просмотреть фото и отреагировать на него. Певица оставила комментарий с сердечком "Моя".

Настоящая или временная татуировка на руке у солистки группы The Hardkiss — до сих пор непонятно.


Известно, что Юлия Санина и Тина Кароль не скрывают свои дружеские отношения и тепло общаются.

Подписчикам неординарное тату понравилось. Дуэт двух певиц фанаты называют "ХардКоль".

Напомним, что песня "Свободная" стала официальным саундтреком к фильму "Преданная". Дуэт двух разных певиц, Кароль и Саниной, стал аллегорией на главных героинь фильма Адель и Стефу и подчеркнул их непростые отношения.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить каждый желающий. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько роликов с продукцией, одну из публикаций она сопроводила чувственным стихом.

Свеча от Тины Кароль издает запах сандала и стоит 1800 гривен. Исполнительница выпустила ее в честь 15-летия своего творчества.

Также сайт "Комментарии" рассказывают, как отреагировали на обнаженное фото Тины Кароль подписчики в Инстаграме. Пикантным снимком певица сообщила о премьере нового альбома.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJp_vWylDWl/
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