Солистка The Hardkiss сделала тату с лицом Тины Кароль (Фото)

Язык
Coinspot 05.01.2021
BTC/USD
32218.36
ETH/USD
1057.67
LTC/USD
154.82
НБУ 05.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.00
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина удивила и шокировала своих подписчиков в Инстаграме. Певица выставила фотографию, на которой видно ее новую оригинальную татуировку.
Юлия Санина сделала тату с лицом Тины Кароль. Фото: viva.ua
Сделано тату на руке. На нем — лицо самой Саниной и Тины Кароль. Под портретами — надпись из дуэтной песни: "Я не боюсь. Теперь я свободна". Почему Юлия решила сделать именно такое тату, неизвестно.
Тина Кароль уже успела просмотреть фото и отреагировать на него. Певица оставила комментарий с сердечком "Моя".
Настоящая или временная татуировка на руке у солистки группы The Hardkiss — до сих пор непонятно.
Известно, что Юлия Санина и Тина Кароль не скрывают свои дружеские отношения и тепло общаются.
Подписчикам неординарное тату понравилось. Дуэт двух певиц фанаты называют "ХардКоль".
Напомним, что песня "Свободная" стала официальным саундтреком к фильму "Преданная". Дуэт двух разных певиц, Кароль и Саниной, стал аллегорией на главных героинь фильма Адель и Стефу и подчеркнул их непростые отношения.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить каждый желающий. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько роликов с продукцией, одну из публикаций она сопроводила чувственным стихом.
Свеча от Тины Кароль издает запах сандала и стоит 1800 гривен. Исполнительница выпустила ее в честь 15-летия своего творчества.
Также сайт "Комментарии" рассказывают, как отреагировали на обнаженное фото Тины Кароль подписчики в Инстаграме. Пикантным снимком певица сообщила о премьере нового альбома.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости