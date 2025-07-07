Соломия Витвицкая ответила на критику по поводу отдыха ее мужа-военного в Карпатах

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые публично ответила на волну критики, которая разгорелась вокруг частых отпусков ее мужа-военнослужащего. По ее словам, мужа регулярно отпускают, ведь у него есть законный отпуск.

Соломия Витвицкая. Скриншот с видео

Соломия Витвицкая в интервью с блогером Алиной Доротюк получила вопрос относительно своего мужа, которого отпускают в тыл, в частности, на отдых в Карпаты и Киевщине.

"У всех военных есть отпуск — 30 дней", — коротко ответила Витвицкая, которая, услышав вопрос, сначала удивилась ему.

На этот ответ Доротюк отметила, что отпускают далеко не всех военных. Кроме того, такие отпуска обычно раз в год и могут быть всего на несколько дней в пределах Украины.

Витвицкая объяснила, что ее муж на войне прошел путь от солдата до капитана и был в таких горячих точках, как Бахмут и Курахово. По ее словам, только в конце прошлого года он перевелся в Киев.

"Олексу тоже не отпускают за границу, потому что он еще и действующий судья, поэтому он не может выезжать... Но отпуска законны, они брались официально", — подчеркнула Витвицкая и добавила, а "кто еще в стране достоин того, чтобы отдыхать в Буковеле, как не военные?"

Доротюк отметила, что обнародование фотографий отдыха может быть чувственной темой для женщин, чьи мужчины находятся на фронте. Однако согласилась с заявлением Витвицкой, отметив, что озвучила вопросы зрителей.

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