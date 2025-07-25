Состарившийся любимый певец Путина появился на публике за долгие годы (ФОТО)

Солист группы "Любэ", известный своей поддержкой агрессивной политики Путина, Николай Расторгуев впервые за долгое время появился на публике.

Николай Расторгуев (фото из открытых источников)

Поклонник путинского режима Расторгуев впервые вышел на сцену вместе со своим старшим сыном Павлом. Они исполнили композицию "Лошадь".

Артист, которого российские СМИ неоднократно "похоронили", заметно изменился – его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Известно, что у Расторгуева есть хронические проблемы с почками и неоднократно находился в больнице.

В восторге от его появления, "патриотически настроенная" публика встретила выступление овациями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддерживающая режим Кремля , испугала своим видом. Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове. Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки: "Это не Бабкина" "Немного напугала фотография" "Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то" Такие комментарии показывают, что многие люди были удивлены ее внешним видом на фото.

Также "Комментарии" писали о том, что жена российского продюсера испугала внешним видом. Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекала, Дарья Эрвин, снова привлекла пользователей своим внешним видом. На фоне ее резкого похудения подписчики заметили изменения в виде ушей, которые теперь кажутся более выразительными. В соцсетях стали появляться предположения, что девушка могла прибегнуть к пластической операции, чтобы увеличить уши.







