Состояние Оззи Осборна: легенда хэви-металла имел огромные долги

22 июля в возрасте 76 лет скончался один из самых влиятельных музыкантов 20 века и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн. Его смерть всколыхнула музыкальный мир и раскрыла малоизвестные финансовые детали о состоянии Осборна. Согласно данным американских СМИ, Осборн вместе с супругой Шэрон задолжали более 5 миллионов долларов налогов.

Оззи Осборн. Фото из открытых источников

Как сообщает RadarOnline.com, на супругов было наложено два отдельных федеральных налоговых обязательства — в 2023 году на сумму более 689 тысяч долларов и в 2024-м еще более чем на 4,3 миллиона. В сумме это превышает 5 миллионов долларов, что ставит под вопрос финансовое положение семьи Осборнов и может усложнить юридические вопросы, связанные с наследием музыканта.

Интересно, что ресурс Celebrity Net Worth оценивает состояние Осборна в 220 миллионов долларов. Эта сумма охватывает его общие доходы от десятилетий на сцене с Black Sabbath и сольной карьеры, а также имущество связанное с его женой и детьми.

Из-за финансовых трудностей начали распространяться слухи, что последнее публичное выступление Осборна 5 июля в Бирмингеме под названием "Back To The Beginning" было спровоцировано долгами артиста. Однако Осборн не получил никакой платы за концерт. Как рассказал руководитель шоу Том Морелло, все собранные средства в размере 190 миллионов долларов были переданы на благотворительность: организации Cure Parkinson's, детскому хоспису Acorn и больнице Бирмингема.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за день до смерти Оззи Осборн простился с фанатами.

Также "Комментарии" писали об известных людях, болеющих Паркинсоном. В списке также был Оззи Осборн.