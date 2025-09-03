Спонсор ВСУ: известный певец может потерять российское гражданство



Российские пропагандистские медиа обвинили певца Валерия Меладзе в возможном спонсировании Вооруженных сил Украины. Исполнителю, публично не выражавшему своей позиции по вторжению РФ в Украину, могут предоставить статус иностранного агента или даже лишить гражданства, сообщает один из Telegram-каналов страны-агрессора.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

По данным росСМИ, юбилейный тур Меладзе, приуроченный к 30-летию его творческой карьеры и 60-летнему юбилею, организуют компании, которые поддерживают Украину и перечисляют средства на нужды ВСУ. Европейской частью тура занимается Best Events Europe, которая проводит концерты в Европе для российских артистов-иноагентов Оксимирона, Максима Галкина и группы Би-2. Кроме того, через проект Bravo Vip эта же компания продвигает украинских исполнителей "Океан Эльзы" и Монатика.

Организация концертов в США также имеет украинский след. Продажа билетов занимается компанией Show Impulse, владелец которой открыто поддерживает Украину. Более того, эта фирма проводила благотворительные мероприятия по сбору средств на помощь ВСУ, в частности, на протезы для военных.

Пропагандисты предполагают, что часть прибыли из выступлений Меладзе может идти на нужды украинской армии. По информации российских медиа, этим вопросом уже занимаются Генпрокуратура РФ, Следственный комитет и Минюст. В случае подтверждения информации, певцу может грозить запрет на въезд в Россию, статус "иноагента" и даже лишение гражданства.

На фоне скандала снова вспомнили и эпизод с концерта в Дубае, где Меладзе отреагировал на крик "Слава Украине!" словами "Героям слава!". Следует отметить, что еще в апреле 2023 года артиста уже проверяли на вероятное финансирование ВСУ, однако проверка не подтвердила обвинений.

