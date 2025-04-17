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Стала известна причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Через два месяца после внезапной смерти Мишель Трахтенберг стала известна ее причина.

сегодня, 12:45
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Автор:
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Slava Kot

Спустя почти два месяца после внезапной смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг офис главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка подтвердил официальную причину – осложнения, вызванные диабетом. Актрисе было 39 лет.

Стала известна причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг. Фото из открытых источников

Мишель Трахтенберг, наиболее известная по ролям в сериалах "Баффи — истребительница вампиров" и "Сплетница", была найдена 26 февраля без сознания в собственной квартире в Нью-Йорке. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть на месте.

В СМИ были разные версии смерти Трахтенберг, однако судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка объявил, что официальной причиной смерти стало осложнение диабета. По просьбе семьи прокурор не будет разглашать другую информацию и обстоятельства смерти Трахтенберг.

За последние годы Трахтенберг сталкивалась с многочисленными проблемами со здоровьем. В 2024 году ей была проведена трансплантация печени. В одном из сообщений актриса откровенно отреагировала на критику из-за внешних изменений.

"Это мое лицо. Не недоедание, это не те проблемы. Почему вы ненавидите?", — написала Трахтенберг.

Свою карьеру Мишель Трахтенберг начла в девяностых годах благодаря ролям в "Шпионке Гарриет" и сериале "Приключения Пита и Пита". Прорыв произошел после участия в культовом сериале "Баффи – истребительница вампиров", где она сыграла Дон Саммерс – младшую сестру главной героини. Впоследствии актрису также можно было увидеть в другом известном сериале "Сплетница", а также в ряде фильмов и озвучивании мультфильмов.

Ранее портал "Комментарии" писали, что близкая подруга рассказала, какими были последние месяцы Трахтенберг перед смертью.



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