Стала известна причина смерти Оззи Осборна

22 июля рок-сцена потеряла одного из самых ярких и влиятельных музыкантов 20 века. Фронтмен культовой группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Теперь стали известны официальные медицинские причины смерти звезды хэви-металла.

Оззи Осборн. Фото из открытых источников

22 июля 2025 года в своем доме в Англии скончался музыкант Оззи Осборн. Согласно свидетельству о смерти, которое подала его дочь Эйми Осборн в реестр в Лондоне, основной причиной смерти Оззи Осборна стала внебольничная остановка сердца, вызванная острым инфарктом миокарда. В качестве сопутствующих факторов указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

В последние годы Осборн столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем. В 2019 году он серьезно упал, что обострило старую травму позвоночника и привело к ряду хирургических вмешательств. В том же году ему поставили диагноз болезни Паркинсона – неизлечимое неврологическое заболевание, влияющее на движения, координацию и общее состояние организма.

Похороны Оззи Осборна прошли 30 июля в его родном городе Бирмингем. Церемония носила закрытый характер. Ее провели на территории имения в Бакингемшире, с участием семьи, близких друзей и коллег по сцене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Оззи Осборн не использовал свое настоящее имя. Оззи – это прозвище, которое Осборн получил еще в школе. Как на самом деле звали легенду хэви-металла. Кроме того, после смерти выяснилось, что легенда хэви-металла Оззи Осборн имел огромные долги.

Также "Комментарии" писали о посмертном отчете Халка Хогана, который показал причину его смерти и другие болезни которыми страдал известный реслер.