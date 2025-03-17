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Стало известно, кто будет вести 98-ю церемонию "Оскар"

Конан О’Брайен будет вести следующую церемонию «Оскар»

17 марта 2025, 22:21
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Марьян Ощановский

Американский комик Конан О'Брайен, который вел 97-ю церемонию "Оскар", вернется на эту роль в 2026 году.

Стало известно, кто будет вести 98-ю церемонию "Оскар"

Ведущим станет известный комик. Фото из открытых источников

Как пишет Variety, ведущий Конан О'Брайен вернется в театр "Долби" на 98 церемонию "Оскар", которая запланирована на 15 марта 2026 года. Исполнительные продюсеры Радж Капур и Кэти Муллан будут также руководить церемонией. Информацию подтвердили генеральный директор американской академии Билл Крамер и президент академии Джанет Янг.

"Единственная причина, почему я буду вести церемонию "Оскар" в следующем году — это то, что я хочу услышать, как Эдриан Броуди закончит свою речь", — пошутил О'Брайен.

Как известно, в этом году актер Эдриан Броуди, получивший статуэтку за роль в фильме "Бруталист", произнес самую длинную речь на церемонии более 80 лет.

"Мы рады возвращению Конана, Раджа, Кэти, Джеффа и Майка на 98-м "Оскаре". В этом году они создали необычайно интересное и визуально потрясающее шоу, которое отметило наших номинантов и мировое киносообщество самым красивым и удивительным способом. нас большая честь работать с ними снова", — подчеркнули Крамер и Янг.

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Источник: https://variety.com/2025/film/awards/conan-obrien-oscars-host-2026-date-march-1236338970/
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