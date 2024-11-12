logo

BTC/USD

86492.24

ETH/USD

3255.22

LTC/USD

75.52

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Стало известно, почему умер известный боксер Вячеслав Узелков
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему умер известный боксер Вячеслав Узелков

45-летний спортсмен попал в больницу незадолго до ухода из жизни

сегодня, 11:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

9 ноября ушел из жизни известный боксер, тренер проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков, которому было 45 лет. 11 ноября его похоронили в Виннице.

Стало известно, почему умер известный боксер Вячеслав Узелков

Вячеслав Узелков умер в 45 лет

Сначала в Сети распространялась информация, что спортсмен умер, потому что внезапно оторвался тромб. Однако вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова частично опровергает это. Она сообщила, что Вячеслав Узелков снова попал в больницу в Виннице. По ее словам, у боксера было много тромбов, так что шансов выжить просто не было.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", – рассказала Шатерникова в комментарии для Oboz.ua.

Она также добавила, что Вячеслав Узелков боролся за жизнь в больнице в Виннице, где он неделю провел в коме. У него останавливалось сердце, но врачам удалось снова запустить его в работу. Из комы боксер, к сожалению, так и не вышел.

Отметим, Вячеслав Узелков ушел из жизни 9 ноября в возрасте 45 лет. Причиной смерти боксера стали серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем. Весной спортсмен лечился в Киеве, где ему была сделана операция на органе. После продолжительного лечения боксера отпустили домой в Винницу, где проходил реабилитацию. Однако, к сожалению, 9 ноября сердце Узелкова не выдержало и остановилось.

Прощание с боксером состоялось 11 ноября, куда пришли его дети Роберт и Оливия, с которыми у него были напряженные отношения. Похоронили боксера на местном кладбище в Виннице.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Сети показали, что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк, умершей от рака

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, однако поклонники и близкие до сих пор приходят на ее могилу, расположенную на кладбище в Москве.

Следует отметить, что позиция актрисы по поводу войны в Украине неизвестна. Заворотнюк долго боролась с онкологическим заболеванием и не давала никаких публичных комментариев на тему российской агрессии. По данным российских пропагандистских СМИ, могила звезды покрыта цветами, сохраняется порядок, и, судя по всему, там регулярно убирается.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости