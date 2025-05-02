Российская певица Кристина Орбакайте, которая до сих пор не высказалась по поводу террористического вторжения РФ в Украину, может потерять свою недвижимость в Латвии после того, как ей запретили въезд в страну.

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

По информации российских пропагандистских СМИ, элитную квартиру в Юрмале Орбакайте когда-то подарил певец Борис Моисеев.

"По данным источника, из-за недавнего запрета на въезд в Латвию Кристина теперь может остаться без элитного жилья. Трехкомнатная квартира певицы площадью 100 квадратных метров расположена прямо на берегу Рижского побережья. В доме 'Ривьера' также расположена недвижимость и многих других российских сорок. написали пропагандисты.

Запрет на въезд также означает, что Орбакайте будет вынужден отменить свои концерты в Латвии. Такое решение принял Министр внутренних дел этой страны.

В Государственной службе специальной связи подчеркнули, что ранее артистка выступала в аннексированном Россией Крыму и участвовала в пропагандистских мероприятиях в поддержку политики Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева вышла на связь и обратилась к своим врагам . 15 апреля Алла Пугачева отметила свой 76-й день рождения громкой вечеринкой, на которой она в красном платье упорно танцевала под греческую музыку. Праздник, судя по всему, удался на славу — Примадонна вышла на связь со своими поклонниками только через два дня.

В видеообращении, которое она опубликовала впоследствии, Пугачева поблагодарила всех, кто присоединился к организации праздника и поздравил ее, в том числе и тех, кто специально приехал из-за границы. Не обошла вниманием и своих оппонентов — им тоже достались улыбка и слова благодарности.