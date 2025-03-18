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Статус от Минкульта, что "Бумбокс" "критически важен для государства": Хливнюк прокомментировал ситуацию

Андрей Хливнюк подчеркнул, что не согласен с подобным решением.

сегодня, 21:31
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Автор:
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Лиля Воробьева

Недавно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло группы "Без ограничений" и "Бумбокс" в список критически важных для государства, что позволило их участникам получить бронирование от мобилизации.

Статус от Минкульта, что "Бумбокс" "критически важен для государства": Хливнюк прокомментировал ситуацию

Андрей Хливнюк (фото из открытых источников)

Фронтмен "Бумбокса" Андрей Хливнюк уже прокомментировал эту ситуацию.

В своем сообщении в Facebook музыкант отметил, что произошла "документальная неразбериха", которая может вызвать ложное понимание.

"Я не считаю команду критически важной. Придет порядок в документальной путанице, и назовут это как-то менее кричащее", — написал Хливнюк.

Фанаты группы поддержали его позицию. Сам Андрей с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и постоянно собирает донаты на нужды армии на своих концертах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дантес прокомментировал решение Минкульта по "Бумбоксу" и "Без ограничений". На фоне новостей о бронировании музыкальных групп "Бумбокс" и "Без ограничений" и признании их "критически важными предприятиями" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, свое мнение выразил и певец Владимир Дантес.

Он записал видео, где выразил свое возмущение такими новостями и делением артистов. Певец не называл никаких имен, но с улыбкой сказал, что "когда-то вы увидите новость, что Badstreet Boys является стратегически важным предприятием для экономики Украины". Отметим, что участники юмористического коллектива Badstreet Boys, в составе которого есть Дантес, собирают миллионы гривен на нужды ВСУ, но не признаны "стратегически важным предприятием" для экономики страны, поэтому не могут свободно выезжать за границу, чтобы давать благотворительные концерты.



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