Стивен Спилберг в возрасте 73-х лет потерял отца

Самый кассовый режиссер в истории мирового кинематографа, двухкратный обладатель премии "Оскар", 73-летний Стивен Спилберг сегодня потерял отца, который скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 103 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Арнольд Спилберг работал компьютерным инженером. Он помогал сыну в создании его первой картины "Пламя страсти", снятой в 1964 году.

Стивен Спилберг, которому тогда было 17 лет, выступил сценаристом, режиссером и монтажером 135-минутного фильма. Его отец стал создателем спецэффектов к ленте.

Спилберг-старший родился в семье украинских эмигрантов в Цинциннати, штат Огайо, в 1917 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале лета без отца остался пятый президент Украины Петр Порошенко. Алексей Порошенко прожил долгую жизнь, много трудился, заслужил звание героя Украины и, по словам авторов публикации, посвятил себя служению Украине и ее экономическому и национальному процветанию. Умер отец политика в возрасте 84-х лет.





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