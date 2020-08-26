Стивен Спилберг в возрасте 73-х лет потерял отца

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Екатерина Белоброва
Самый кассовый режиссер в истории мирового кинематографа, двухкратный обладатель премии "Оскар", 73-летний Стивен Спилберг сегодня потерял отца, который скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 103 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Арнольд Спилберг работал компьютерным инженером. Он помогал сыну в создании его первой картины "Пламя страсти", снятой в 1964 году.
Стивен Спилберг, которому тогда было 17 лет, выступил сценаристом, режиссером и монтажером 135-минутного фильма. Его отец стал создателем спецэффектов к ленте.
Спилберг-старший родился в семье украинских эмигрантов в Цинциннати, штат Огайо, в 1917 году.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале лета без отца остался пятый президент Украины Петр Порошенко. Алексей Порошенко прожил долгую жизнь, много трудился, заслужил звание героя Украины и, по словам авторов публикации, посвятил себя служению Украине и ее экономическому и национальному процветанию. Умер отец политика в возрасте 84-х лет.
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