В Москве на Кутузовском проспекте обнаружили тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями в припаркованном автомобиле, принадлежащем российскому актеру Гоше Куценко. Инцидент получил широкую огласку из-за сообщения пропагандистских Telegram-каналов.

Гоша Куценко (фото из открытых источников)

Погибшей оказалась женщина в возрасте 30-35 лет. В салоне автомобиля, старом "Запорожце", кроме тела, было найдено использованное средство контрацепции и белый бюстгальтер. Позже стало известно, что актер не имеет никакого отношения к преступлению.

Правоохранители задержали подозреваемого Альберта Абдуллина из Казани. На допросе он признался, что убил знакомую при ссоре в состоянии алкогольного опьянения, после чего перенес тело в автомобиль, чтобы скрыть преступление. По предварительным данным, он познакомился со своей жертвой за несколько часов до трагедии на Киевском вокзале, предложив ей две розы и бутылку водки.

Куценко, комментируя ситуацию, сообщил, что во время инцидента находился в экспедиции и выразил соболезнования семье погибшей. Информация об использовании автомобиля для других подобных встреч еще уточняется.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер родом из Запорожья уехал развлекать оккупантов на Донбассе . Известный артист из РФ Гоша Куценко родом из Запорожья. Когда был маленьким, его семья переехала во Львов, где он учился и получил высшее образование. 24 февраля прошлого года в социальных сетях он выставил видеоролик, где упоминает о своих корнях.

Куценко молчал более полутора лет, занимался собственным творчеством и при этом игнорировал войну на своей родине. Актера отнесли к "молчунам", но окровавленные рубли для Гоши оказались более привлекательными. Куценко засветился во время псевдо-патриотического мероприятия во временно оккупированном Донецком регионе, на территории мемориального комплекса "Савур-Могила".