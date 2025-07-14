Страшный конец: стало известно от чего скончалась звезда сериала "Все женщины - ведьмы"

Австралийский актер Джулиан Макмехон, известный по ролям в сериалах "Все женщины ведьмы" и "Части тела", скончался в возрасте 56 лет. Его смерть стала неожиданностью для поклонников, поскольку он не афишировал свою многолетнюю борьбу с онкологическим заболеванием.

Джулиан Макмехон (фото из открытых источников)

О болезни актера стало известно только после новости о его смерти. Публичное заявление сделала его третья супруга Келли Паньягуа, подтвердившая факт смерти, однако не раскрывшая подробностей.

Позднее издание People, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас во Флориде, США, сообщило, что Джулиан Макмэхон скончался 2 июля 2025 года. Причиной стали метастазы в легких, возникшие вследствие рака головы и шеи, с которым актер боролся в последние годы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ктор из "Лило и Стич" умер лишь спустя несколько недель после премьеры фильма . На 57-м году жизни скончался американский актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный с участием в римейке культового фильма "Лило и Стич". Информацию о смерти актера подтвердила его старшая сестра Джалин. Причина смерти Дэвид Белла пока не разглашается.

Дэвид Хекили Кенуи Белл скончался 12 июня, а о его смерти было объявлено 15 июня. Американский актер скончался спустя несколько недель после премьеры "Лило и Стич", вышедшего на экраны в середине мая. Сестра Белла описала его как "милого, щедрого, талантливого, веселого, блестящего и красивого" человека. Она рассказала, как только две недели назад Дэвид организовал совместный поход на премьеру фильма для всей семьи.

В римейке культового мультфильма Дэвид Хекили Кенуи Белл сыграл так называемого "Большого гавайского чувака", у которого постоянно падает мороженое каждый раз перед тем, как он пытается его укусить.

