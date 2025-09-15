logo

Строил империю всю жизнь: кому легендарный Армани завещал свои богатства
Строил империю всю жизнь: кому легендарный Армани завещал свои богатства

После себя Джорджо Армани оставил весьма четкие указания о судьбе бизнеса, который он создавал всю жизнь.

15 сентября 2025, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Итальянский модельер и основатель известного бренда Джорджо Армани скончался 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года.

Строил империю всю жизнь: кому легендарный Армани завещал свои богатства

Джорджо Армани (фото из открытых источников)

К моменту его смерти проблемы со здоровьем не получали широкой огласки. В июне 2025-го во время Недели моды в Милане появились слухи о плохом самочувствии Армани, ведь впервые он не посетил презентацию собственной коллекции. Как отмечают открытые источники, причиной смерти стали длительная болезнь и печеночная недостаточность.

Захоронение состоялось 8 сентября в семейной усыпальнице в городке Ривалта-ди-Гаццола, провинция Пьяченца, Италия. Уже через неделю в прессе появились подробности завещания дизайнера. Его состояние на момент смерти оценивалось в 12 миллиардов долларов.

Еще в 2016 году Арман создал именный фонд, под руководством которого находился его модный дом. Сам Армани оставался единственным акционером и генеральным директором. В последней воле он определил, что фонд всегда будет владеть не менее 30% компании. По остальным 70% он предоставил наследникам возможность выбирать: либо впервые выставить акции на открытую биржу, либо постепенно продавать их давним партнерам бренда. Среди приоритетных покупателей названы LVMH, L'Oréal и EssilorLuxottica, сообщает The Guardian.

Прямыми наследниками Джорджо Армани стали члены его семьи и партнер Лео Делл'Орко. Они войдут в совет директоров фонда и примут участие в принятии как краткосрочных, так и долгосрочных решений, касающихся будущего компании.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и тальянский дизайнер и один из самых влиятельных модельеров современности Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Об этом 4 сентября сообщила компания Armani Group.

В июне 2025 года Армани впервые в своей карьере пропустила Неделю мужской моды в Милане, отказавшись от проведения показов из-за проблем со здоровьем. Компания тогда объяснила, что он восстанавливается после болезни, однако детали не вскрывали. Теперь Armani Group сообщили о смерти Джорджо Армани в возрасте 91 года. В сообщении говорится, что дизайнер ушел из жизни в окружении самых близких людей.



