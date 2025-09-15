Строил империю всю жизнь: кому легендарный Армани завещал свои богатства

Итальянский модельер и основатель известного бренда Джорджо Армани скончался 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года.

Джорджо Армани (фото из открытых источников)

К моменту его смерти проблемы со здоровьем не получали широкой огласки. В июне 2025-го во время Недели моды в Милане появились слухи о плохом самочувствии Армани, ведь впервые он не посетил презентацию собственной коллекции. Как отмечают открытые источники, причиной смерти стали длительная болезнь и печеночная недостаточность.

Захоронение состоялось 8 сентября в семейной усыпальнице в городке Ривалта-ди-Гаццола, провинция Пьяченца, Италия. Уже через неделю в прессе появились подробности завещания дизайнера. Его состояние на момент смерти оценивалось в 12 миллиардов долларов.

Еще в 2016 году Арман создал именный фонд, под руководством которого находился его модный дом. Сам Армани оставался единственным акционером и генеральным директором. В последней воле он определил, что фонд всегда будет владеть не менее 30% компании. По остальным 70% он предоставил наследникам возможность выбирать: либо впервые выставить акции на открытую биржу, либо постепенно продавать их давним партнерам бренда. Среди приоритетных покупателей названы LVMH, L'Oréal и EssilorLuxottica, сообщает The Guardian.

Прямыми наследниками Джорджо Армани стали члены его семьи и партнер Лео Делл'Орко. Они войдут в совет директоров фонда и примут участие в принятии как краткосрочных, так и долгосрочных решений, касающихся будущего компании.

