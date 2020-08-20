Ступковские шаг и гены видны с детства: актер Дмитрий Ступка о дочери

Внучка Богдана Ступки будет супердевочкой и "переплюнет" Анджелину Джоли и всех голливудских актрис. Так о дочке Богдане рассказал в интервью "Комментариям" продолжатель знаменитой актерской династии Дмитрий Ступка.

Так, в марте актер отметил четвертую годовщину брака с телеведущей, блогером и диджеем Полиной Логуновой. Актер говорит, что уживаться двум звездным персонам помогают несложные правила.

"Кому-то в семье нужно быть мудрее. Конечно, были и ссоры, и притирания… Нужно уметь уступать, понимать друг друга, давать личное пространство, не мешать, когда не надо. Ранее мы ссорились чаще, но сейчас живем дружно, понимаем друг друга не только с одного слова, но и с одного взгляда. Живем в любви и радости", - говорит Дмитрий.

Три года назад у пары родилась дочь Богдана, которую семья достаточно долго скрывала от посторонних глаз. Лишь в прошлом году начали выходить с ней в свет. Актер отмечает, что девочка имеет все шансы продолжить звездную династистию.

"Знаете, у нее будет свой путь. Она очень способная девочка – уже и поет, и танцует. Ступковские шаг и гены видны с детства. Я не против, чтобы она была актрисой, но не в этой стране. Потому что мне кажется, что в Украине актеры недооценены. Она чудесный ребенок. Уже всё понимает, учит английский язык. Будет супердевочкой, "переплюнет" Анджелину Джоли и всех голливудских актрис", - рассказал Дмитрий Ступка.

Ранее "Комментарии" писали, что телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась откровениями о насыщенной театральной жизни, казусах и экстриме на телевидении, а также о свадьбе с Андреем Диким, которая внезапном попала в прямой эфир.

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