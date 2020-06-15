Сумма впечатляет: сколько Ким Кардашьян тратит на внешность

39-летняя актриса и дизайнер Ким Кардашьян является кумиром для многих девушек. Звезда регулярно следит за собой и не жалеет средств на свою красоту. В сети даже появились шокирующие суммы, которые Кардашьян тратит ежемесячно, только бы оставаться на высоте.

Знаменитость построила прибыльный бизнес в модной индустрии, поэтому не удивительно, что ей хочется быть примером для подражания. А для того, чтобы оставаться на плаву, нужно работать над собой и держать планку.

Издание The Sun выяснило, что на свою внешность звезда ежемесячно тратит около 166 тысяч долларов (4,4 млн гривен). Из этой суммы она платит зарплату личному тренеру, с которым занимается по два часа в течение шести дней. Около 2,5 тысяч долларов Ким отдает за работу визажистов и парикмахеров. Также звезда регулярно посещает косметологические центры и салон лазерной эпиляции, где за 500 долларов покупает полный пакет услуг, а вот за сеанс автозагара с ее счета списывается около 350 долларов.

Плюс ко всему, каждые десять дней Ким Кардашьян обновляет свои ногти, поэтому отдает за одну встречу с нейл-мастерами по 500 долларов. Еще знаменитость не может обходится без наращенных ресниц и красиво оформленных бровей, поэтому платит специалисту за одну встречу по 1300 долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ким Кардашьян выпустила собственную коллекцию защитных масок. Как вам дизайн?



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