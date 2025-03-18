Свою карьеру она начала в культовом сериале: сегодня она звезда фильмов для взрослых

Американская актриса Мейтленд Уорд начинала свою карьеру в подростковых сериалах, однако сегодня она считается одной из самых известных актрис индустрии фильмов для взрослых. Она не только изменила свой творческий путь, но и откровенно говорит, что люди относятся к ней с "большим уважением" в порноиндустрии, чем в Голливуде.

Мейтленд Уорд. Фото из открытых источников

Еще в 90-х Мейтленд Уорд стала известна благодаря роли Джессики Форрестер в культовой мыльной опере "Вызывающие и красивые". На тот момент ей было всего 17 лет, и она быстро завоевала популярность, получив престижную премию как лучшая молодая актриса. Позже Уорд присоединилась к ситкому Disney "Парень познает мир", где получила еще большую популярность.

Однако, несмотря на успехи, Уорд не чувствовала себя комфортно в Голливуде. Она вспоминает, что постоянно сомневалась в своем внешнем виде и профессиональных качествах.

"Я чувствовала себя некомфортно в собственном теле. Я постоянно задавала один и тот же вопрос: выгляжу ли я достаточно сексуально? Достаточно ли я худа? Достаточно ли я хороша? Я была очень строга к себе", – призналась Ворд.

Это привело к решению покинуть киноиндустрию в 2007 году.

Шесть лет спустя Уорд начала экспериментировать с образом, публикуя откровенные фото в социальных сетях. В 2019 году она объявила о дебюте в фильме для взрослых "Драйв", что стало поворотным моментом в ее жизни. Несмотря на некоторую критику и риск утраты репутации, ее решение оказалось успешным. Она получила многочисленные предложения для новых фильмов в жанре порно.

Сегодня 48-летняя Мейтленд Уорд считается звездой индустрии порно. Она также выпустила книгу "Рейтинг X: Как порно освободило меня от Голливуда", ставшую бестселлером. Кроме того, ее мемуары планируют экранизировать.

Несмотря на предупреждение о киноиндустрии для взрослых, Уорд утверждает, что ее выбор принес ей уважение и независимость.

"Мне кажется, сейчас люди относятся ко мне с большим уважением, особенно в Голливуде. Я показываю свои мемуары на телевидении и разговариваю с людьми. Они очень уважительны и очень позитивны к моей истории, особенно молодые люди", — сказала Уорд в недавнем интервью Fox News Digital.

По ее словам, превращение из подростковой актрисы в кинозвезду фильмов для взрослых не вызвало серьезных осуждений или пренебрежения. Напротив, Уорд указывает, что получила много положительных отзывов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о печальной судьбе испанской актрисы, которая раньше была звездой кино, а теперь спит на скамейке в парке.

Также "Комментарии" писали о 22-летней девушке, которая выставила себя на аукционе.