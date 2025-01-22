Сын известной русской актрисы пошел на войну убивать украинцев

Сын российской актрисы Марии Шукшиной, Макар Касаткин, присоединился к российским военным, воюющим против Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Мария Шукшина (фото из открытых источников)

Макар Касаткин раньше становился фигурантом нескольких громких скандалов. В частности, в 2018 году он отказывался признавать своего внебрачного сына от женщины, у которой были проблемы с наркотической зависимостью. Однако после настояния матери ребенка был проведен тест ДНК, подтвердивший его отцовство. В конце концов, и Макар, и его мать, Мария Шукшина, признали мальчика.

После этого внука взяла под свою опеку Мария Шукшина, когда его мать попросила о помощи. Впоследствии мальчика забрал к себе отец, который некоторое время воспитывал сына вместе с косметологом Илоной Александровой. Однако после развода он вернулся жить к матери.

После того как Макар Касаткин отправился на войну, его сын остался на попечении бабушки. На каком именно участке фронта он находится, пока неизвестно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские пропагандистские СМИ сообщили, что 22 декабря умерла Фрейя Зильбер , бывшая невестка Марии Шукшиной, поклонницы путинского режима и украинофобки. Зильбер родила ребенка от сына актрисы Макара Касаткиной.

Тело 26-летней девушки было найдено в Санкт-Петербурге в квартире по улице Народной. Наряду с телом обнаружили шприцы и трубку для курительных смесей. Точная причина ее смерти пока не установлена, она будет известна после заключения экспертов. Об отношениях Фрейи Зильбер с сыном Шукшиной стало известно в 2017 году, когда она появилась на передаче Андрея Малахова, будучи на последнем сроке беременности и заявила, что отцом ее ребенка является Макар Касаткин.



