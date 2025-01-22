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Сын известной русской актрисы пошел на войну убивать украинцев

Макар Касаткин принял сторону кафиров.

22 января 2025, 23:35
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Автор:
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Лиля Воробьева

Сын российской актрисы Марии Шукшиной, Макар Касаткин, присоединился к российским военным, воюющим против Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Сын известной русской актрисы пошел на войну убивать украинцев

Мария Шукшина (фото из открытых источников)

Макар Касаткин раньше становился фигурантом нескольких громких скандалов. В частности, в 2018 году он отказывался признавать своего внебрачного сына от женщины, у которой были проблемы с наркотической зависимостью. Однако после настояния матери ребенка был проведен тест ДНК, подтвердивший его отцовство. В конце концов, и Макар, и его мать, Мария Шукшина, признали мальчика.

После этого внука взяла под свою опеку Мария Шукшина, когда его мать попросила о помощи. Впоследствии мальчика забрал к себе отец, который некоторое время воспитывал сына вместе с косметологом Илоной Александровой. Однако после развода он вернулся жить к матери.

После того как Макар Касаткин отправился на войну, его сын остался на попечении бабушки. На каком именно участке фронта он находится, пока неизвестно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские пропагандистские СМИ сообщили, что 22 декабря умерла Фрейя Зильбер , бывшая невестка Марии Шукшиной, поклонницы путинского режима и украинофобки. Зильбер родила ребенка от сына актрисы Макара Касаткиной.

Тело 26-летней девушки было найдено в Санкт-Петербурге в квартире по улице Народной. Наряду с телом обнаружили шприцы и трубку для курительных смесей. Точная причина ее смерти пока не установлена, она будет известна после заключения экспертов. Об отношениях Фрейи Зильбер с сыном Шукшиной стало известно в 2017 году, когда она появилась на передаче Андрея Малахова, будучи на последнем сроке беременности и заявила, что отцом ее ребенка является Макар Касаткин.

 



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