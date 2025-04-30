Сын российской артистки Наташи Королевой, родившейся в Киеве, но изменившей Украине и поддерживающей агрессивное вторжение России, Архип Глушко полностью побрил голову.

Свадьба Архипа Глушко (фото из открытых источников)

Его жена, Мелисса Глушко, опубликовала в соцсетях фото с мужем, а также рассказала, где они находятся.

Как выяснилось, пара отправилась в отпуск в Южную Корею. Известно, что Архип интересуется корейской культурой, и теперь он решил ознакомить Мелиссу с местными достопримечательностями.

Супруги прогуливались по аутентичным улицам и пробовали традиционные блюда корейской кухни.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Архип больше похож не на своего отца — пропагандиста Сергея Глушко, а на избегающего публичных высказываний Игоря Николаева, бывшего мужа Наташи Королевой. Однако после того, как парень сбрил волосы и бороду, сходство с композитором полностью исчезло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины в России оказалась по уши в долгах . Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая продолжает молчать о войне и выступать в России, накопила долг за коммунальные услуги на сумму около 2 тысяч долларов.

По данным российских СМИ, Королева владеет несколькими квартирами в Москве – на Новом Арбате и Мосфильмовской улице. В частности, на нее зарегистрировано три квартиры в историческом доме на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Однако, как выяснилось, певица не платит коммунальные платежи уже несколько месяцев. Также у нее есть недвижимость в престижном жилом комплексе "Воробьевые горы" в районе Раменки – квартира и нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров.