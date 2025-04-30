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Сын Королевой после заявлений, что он похож на Николаева, кардилнально изменил имидж (ФОТО)

Жена Архипа Глушко показала, какой он теперь выглядит

30 апреля 2025, 23:54 comments2979
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Лиля Воробьева

Сын российской артистки Наташи Королевой, родившейся в Киеве, но изменившей Украине и поддерживающей агрессивное вторжение России, Архип Глушко полностью побрил голову.

Сын Королевой после заявлений, что он похож на Николаева, кардилнально изменил имидж (ФОТО)

Свадьба Архипа Глушко (фото из открытых источников)

Его жена, Мелисса Глушко, опубликовала в соцсетях фото с мужем, а также рассказала, где они находятся.

Как выяснилось, пара отправилась в отпуск в Южную Корею. Известно, что Архип интересуется корейской культурой, и теперь он решил ознакомить Мелиссу с местными достопримечательностями.

Супруги прогуливались по аутентичным улицам и пробовали традиционные блюда корейской кухни.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Архип больше похож не на своего отца — пропагандиста Сергея Глушко, а на избегающего публичных высказываний Игоря Николаева, бывшего мужа Наташи Королевой. Однако после того, как парень сбрил волосы и бороду, сходство с композитором полностью исчезло.

Сын Королевой после заявлений, что он похож на Николаева, кардилнально изменил имидж (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины в России оказалась по уши в долгах . Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая продолжает молчать о войне и выступать в России, накопила долг за коммунальные услуги на сумму около 2 тысяч долларов.

По данным российских СМИ, Королева владеет несколькими квартирами в Москве – на Новом Арбате и Мосфильмовской улице. В частности, на нее зарегистрировано три квартиры в историческом доме на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Однако, как выяснилось, певица не платит коммунальные платежи уже несколько месяцев. Также у нее есть недвижимость в престижном жилом комплексе "Воробьевые горы" в районе Раменки – квартира и нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров.



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