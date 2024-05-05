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"Сын" Олега Винника отрекся от уехавшего за границу артиста

Андрей Кравченко рассказал, как его донимали из-за сходства с Олегом Винником

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский исполнитель Андрей Кравченко признался, что его часто путали с другим исполнителем Олегом Винником , пропавшим из медийной среды еще в начале полномасштабной войны РФ в Украине. Как говорится, певец уехал в Германию.

"Сын" Олега Винника отрекся от уехавшего за границу артиста

Андрей Кравченко (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Алины Доротюк, Андрей Кравченко подробно объяснил, что никогда не пробовал сотрудничать даже с членами команды Винника, и у них с этим артистом нет ничего общего.

Еще Андрея часто обвиняют и хейтят, что он занял место Олега Винника, когда последний покинул Украину.

"Я никого не заставлял переходить ко мне. Я всегда говорю, что нас хватит на всех. Украинского шоу-бизнеса не так много, чтобы я занял нишу. Она сама занимается. Счастлив ли я от этого? Я не могу сказать. Я вижу, что счастливые люди от моих песен", – говорит украинский певец.

Как продолжил Кравченко, теперь его все меньше путают и не приписывают схожесть с Винником, а ценят талант.

"Сейчас все знают, кто такой Андрей Кравченко, и приходят на Андрея Кравченко уже. Раньше на улице останавливали, спрашивали: "А вы не Олег?" Говорю: "Нет". Они: "А может вы его сын, брат?" было для меня нормой", – рассказал Андрей Кравченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын известного российского певца , активно поддерживающего Путина, отрекся от него. Известный певец из РФ Михаил Шуфутинский сообщил, что его сын перестал общаться с ним, настоящая причина – не его поддержка войны в Украине, а новая девушка артиста.

Как рассказал Шуфутинский, его младший сын Антон вообще не переносит его молодую избранницу Светлану Уразову. Старший сын Михаила Шуфутинского пытался поговорить со своим братом и разъяснить ему сложившуюся ситуацию, но пока эти старания не увенчались успехом.
 



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