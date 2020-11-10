Такой мы её еще не видели: alyona alyona удивила смелым образом для Vogue

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Любовь Блажко
Украинская рэп-певица, которая оказалась в списке самых успешных украинцев по версии журнала Forbes, приятно удивила своих фанатов, снявшись в новой фотосессии.
alyona alyona. Фото: rbc.ua
И надо отметить, что это не очередная съемка для клипа или рекламы, а съемка для популярного глянцевого журнала Vogue. Известно, что в ноябрьском номере читатели смогут прочесть интервью артистки, в котором она рассказала о том, почему не намерена молчать, и о запуске хип-хоп лейбла.
Вся серия фото получилась черно-белой. Звезда позирует в черном пиджаке, черном бра и классических брюках. А дополнила она свой образ белыми туфлями на шпильке и несколькими массивными украшениями. Волосы ее аккуратно уложены и зачесаны назад. В кадре девушка выглядит очень уверенной и счастливой, согласны?
Как ранее сообщали "Комментарии", Alyona Alyona записала новый клип и довела поклонников до экстаза. 29-летняя певица в очередной раз предстала перед публикой не сама, а в паре. Теперь ее звездным гостем стал казахский актер и певец Fatbelly.
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