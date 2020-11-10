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Главная Новости Звезды персона Такой мы её еще не видели: alyona alyona удивила смелым образом для Vogue
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Такой мы её еще не видели: alyona alyona удивила смелым образом для Vogue

Результаты своей работы знаменитость опубликовала в Instagram

сегодня, 16:09
Автор:

Любовь Блажко

Украинская рэп-певица, которая оказалась в списке самых успешных украинцев по версии журнала Forbes, приятно удивила своих фанатов, снявшись в новой фотосессии.

Такой мы её еще не видели: alyona alyona удивила смелым образом для Vogue

alyona alyona. Фото: rbc.ua

И надо отметить, что это не очередная съемка для клипа или рекламы, а съемка для популярного глянцевого журнала Vogue. Известно, что в ноябрьском номере читатели смогут прочесть интервью артистки, в котором она рассказала о том, почему не намерена молчать, и о запуске хип-хоп лейбла.

Вся серия фото получилась черно-белой. Звезда позирует в черном пиджаке, черном бра и классических брюках. А дополнила она свой образ белыми туфлями на шпильке и несколькими массивными украшениями. Волосы ее аккуратно уложены и зачесаны назад. В кадре девушка выглядит очень уверенной и счастливой, согласны? 

Такой мы её еще не видели: alyona alyona удивила смелым образом для Vogue - фото 2
Такой мы её еще не видели: alyona alyona удивила смелым образом для Vogue - фото 3
Такой мы её еще не видели: alyona alyona удивила смелым образом для Vogue - фото 4

"Человек имеет много различных лиц ...Все привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности, делать выводы о том, кто они, только после того как они выглядят. Но полюбили бы вы меня, если бы в первом клипе я выглядела вот так?", — спрашивает исполнительница у своих подписчиков.

Как ранее сообщали "Комментарии", Alyona Alyona записала новый клип и довела поклонников до экстаза. 29-летняя певица в очередной раз предстала перед публикой не сама, а в паре. Теперь ее звездным гостем стал казахский актер и певец Fatbelly.




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Источник: https://www.instagram.com/p/CHYPCzNnAcb/
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