"Танет, высохла": известная российская певица очень похудела (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Российская светская львица Алена Кравец, открыто поддерживающая военную агрессию РФ против Украины, заявила, что Алла Пугачева значительно похудела.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Напомним, певица осудила нападение России на Украину и вместе с семьей переехала в Израиль в 2022 году.
В комментарии для российских СМИ Кравец высказал предположение, что Примадонна потеряла вес из-за нервного истощения.
Кравец также предположила, что Пугачева переживает из-за своего возраста и потому "буквально тает на глазах".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева попала в неприятности на границе в России. Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, открыто осуждающие войну России против Украины и переехавшие в Израиль, столкнулись с трудом при попытке вывезти антикварные вещи.Как сообщают РосСМИ, бизнесмен Андрей Матус рассказал, что Пугачева получила разрешение от Минкульта РФ на транспортировку ценностей, однако на границе им не удалось пройти контроль. Проблемы возникли из-за роскошной чаши для компотов, инкрустированной драгоценными камнями, а также зеркала эпохи Наполеона III, оцененной в 218 500 фунтов.
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