"Танет, высохла": известная российская певица очень похудела (ФОТО)

Российская светская львица Алена Кравец, открыто поддерживающая военную агрессию РФ против Украины, заявила, что Алла Пугачева значительно похудела.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Напомним, певица осудила нападение России на Украину и вместе с семьей переехала в Израиль в 2022 году.

В комментарии для российских СМИ Кравец высказал предположение, что Примадонна потеряла вес из-за нервного истощения.

"Вся жизнь была полной, в теле, а сейчас похудела. Может, морской воздух так повлиял? Она какая-то худенькая. А может, это из-за нервов. Ибо Алла Борисовна не выглядит счастливой, цветущей. Как психолог, я вижу и чувствую внутренний надлом, нервозность. Спокойный человек ведет себя иначе", — высказалась светская львица.

Кравец также предположила, что Пугачева переживает из-за своего возраста и потому "буквально тает на глазах".

"Танет, высохла. Здесь она была цветущая, как кровь с молоком", — подытожила поклонница Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева попала в неприятности на границе в России. Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, открыто осуждающие войну России против Украины и переехавшие в Израиль, столкнулись с трудом при попытке вывезти антикварные вещи.

Как сообщают РосСМИ, бизнесмен Андрей Матус рассказал, что Пугачева получила разрешение от Минкульта РФ на транспортировку ценностей, однако на границе им не удалось пройти контроль. Проблемы возникли из-за роскошной чаши для компотов, инкрустированной драгоценными камнями, а также зеркала эпохи Наполеона III, оцененной в 218 500 фунтов.

"Оно занимало половину фуры. Его ни на что класть было нельзя, и ставить на него ничего тоже", — объяснил Матус.

