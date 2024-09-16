Тарас Тополя рассказывает о доходах во время войны: "Мы зарабатываем и зарабатываем неплохо'"

Лидер украинской группы "Антитела", Тарас Тополя, не жалуется на финансовые трудности, даже в сложный период войны. Зарабатывая более 5 тысяч долларов ежемесячно, он вместе с коллегой из группы ведет успешный бизнес, подробности которого решили пока держать в тайне. В то же время

Тарас Тополя раскрывает свои источники дохода во времена войны

Тарас Тополя в интервью для программы "Муз_Тренд" поделился деталями своей заработной платы. По словам Тополи, его основные доходы сегодня формируют не только концертные выступления, но и бизнес, который ведется вместе с Сергеем Вусиком. Этот бизнес остается пока в тени, но, как уверяет артист, его открытие может удивить многих.

"Мой заработок составляет более пяти тысяч долларов в месяц, но я не люблю обсуждать деньги вслух, это неприятно, особенно когда кто-то пытается их сосчитать", — говорит Тополь. Он также добавил, что всегда умел разумно тратить заработанное и заботиться о финансовой безопасности своей семьи.

Кроме того, Тополя отметил, что много денег они с Вусиком отдают на благотворительность, часто в "авральном порядке", когда есть насущная потребность. Такая благотворительность остается без внимания общественности, ведь, по словам артиста, главное — не пиар, а реальная помощь нуждающимся.

Мы это не афишируем. Как правило, это происходит в таком авральном формате: нужно что-то срочно – закрыли. Но мы зарабатываем и зарабатываем неплохо. Когда мы решим, что это нужно обнародовать, мы это обнародуем, и, возможно, это удивит многих", — рассказал Тополь.

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