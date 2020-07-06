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Телеведущий Юрий Горбунов рассказал, какой совет дал бы Зеленскому

Юрий Горбунов поведал о рабочих отношениях с президентом Владимиром Зеленским

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Телеведущий Юрий Горбунов рассказал, какой совет дал бы Зеленскому

@gorbunovyuriy

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов неоднократно сотрудничал с Владимиром Зеленским в юмористических проектах. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" он рассказал, какой совет дал бы президенту, если бы стал его советником.

"Я бы ему дал совет не обращать внимания на критику. В душе наш президент все равно артист, а творческие люди всегда жестко реагируют на критику. Особенно, когда тебя полжизни хвалили как хорошего артиста. Это новые реалии для человека, с которыми нужно жить, с которыми нужно мириться. Мой совет: не обращать внимания на критику, и делать то, что считает нужным", - отметил телеведущий.

Также Юрий Горбунов признался, что во время сотрудничества с Зеленским даже не предполагал, что когда-то он станет президентом Украины.

"Я никогда не думал о том, что Владимир Александрович может стать президентом. Отношения у нас всегда были рабочими. На "Лиге смеха" мы были более близкими, потому что чаще виделись", - подчеркнул актер.

Ранее Юрий Горбунов рассказал изданию "Комментарии", что для украинской киноиндустрии важную роль сыграл запрет на въезд в нашу страну российским актерам.



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