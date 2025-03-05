В Москве обнаружено тело 68-летнего советского актера Александра Милокостого. Предполагается, что он находился в квартире около десяти дней.

Александр Милокостой (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, актер несколько дней не выходил на связь с близкими, поэтому они обратились в полицию с заявлением об исчезновении.

Правоохранители обнаружили тело актера в его квартире. По предварительным данным, он мог пролежать там около десяти дней. Следов насилия на теле не обнаружено.

Александр Милокостой родился в 1956 году в Москве. Наибольшую популярность получил благодаря роли сына полковника Львова в фильме "Адъютант его превосходительства". Также он принимал участие в съемках фильмов "Гранитные острова" и "Всадник без головы".

Актер не стал полностью посвящать свою жизнь актерской деятельности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер звезда криминальных сериалов . 19 февраля в России скончался актер Геннадий Косарев, известный своей ролью в сериале "Улицы разбитых фонарей". Причиной смерти стало тяжелое заболевание, однако его коллеги не разглашают деталей. Известно, что Косарев долго боролся с болезнью.

"После длительного недуга умер артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев. Окончив ГИТИС, он сразу присоединился к труппе Московского театра имени В. Маяковского, где работал 11 лет и исполнил более 10 ролей в таких спектаклях, как " ", – говорится в сообщении.

В общей сложности актер снялся более чем в 40 кино- и телевизионных проектах. Среди самых известных – "Улицы разбитых фонарей", "Невский. Проверка на прочность", "Все началось в Харбине", "Дознаватель" и другие. Чаще всего ему доставались роли правоохранителей.

