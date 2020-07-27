Тимати ушел из Black Star: в чем причина такого решения

Российский исполнитель Тимати шокировал поклонников неожиданной новостью. На своем аккаунте в Instagram он объявил о том, что больше не состоит в музыкальном лейбле Black Star, сооснователем которого является с 2006 года.

Рэпер признался, что давно хотел начать все с чистого листа и теперь готов двигаться дальше самостоятельно. Тимати отметил, что его ждут большие дела и анонсировал свой новый альбом, который выйдет осенью и сможет ответить фанатам на их многие вопросы.

Исполнитель подчеркнул, что потратил 15 лет на создание "Империи", ведь Black Star начинался с музыкального лейбла, а перерос в обширную бизнес-индустрию. Теперь артист знает, чем хочет самостоятельно заниматься дальше по жизни.

"Мы потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном" в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска", — подчеркнул артист.

Также он отметил, что больше не имеет никакого отношения к артистам, которые сотрудничают с компанией. Но после своего ухода он сохранил свою долю и права в ряде проектов "Империи", в частности сеть ресторанов Black Star Burger и прочих.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тимати угостил Джастина Бибера своими бургерами.

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