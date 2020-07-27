kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.07.2020

BTC/USD

10336.07

ETH/USD

316.86

LTC/USD

47.75

НБУ 27.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Тимати ушел из Black Star: в чем причина такого решения
commentss НОВОСТИ Все новости

Тимати ушел из Black Star: в чем причина такого решения

Тимати основал Black Star вместе с Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Тимати ушел из Black Star: в чем причина такого решения

Российский исполнитель Тимати шокировал поклонников неожиданной новостью. На своем аккаунте в Instagram он объявил о том, что больше не состоит в музыкальном лейбле Black Star, сооснователем которого является с 2006 года. 

Рэпер признался, что давно хотел начать все с чистого листа и теперь готов двигаться дальше самостоятельно. Тимати отметил, что его ждут большие дела и анонсировал свой новый альбом, который выйдет осенью и сможет ответить фанатам на их многие вопросы.

Исполнитель подчеркнул, что потратил 15 лет на создание "Империи", ведь Black Star начинался с музыкального лейбла, а перерос в обширную бизнес-индустрию. Теперь артист знает, чем хочет самостоятельно заниматься дальше по жизни.

"Мы потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном" в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска", — подчеркнул артист.

Также он отметил, что больше не имеет никакого отношения к артистам, которые сотрудничают с компанией. Но после своего ухода он сохранил свою долю и права в ряде проектов "Империи", в частности сеть ресторанов Black Star Burger и прочих.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тимати угостил Джастина Бибера своими бургерами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!