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Том Круз выполнил самый опасный трюк в жизни

Том Круз проделал этот трюк четыре раза

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудский красавчик Том Круз активно работает над новой частью боевика "Миссия невыполнима", и для реалистичности кинокартины все трюки предпочитает выполнять самостоятельно. На этот раз актер впечатлил своим прыжком с мотоцикла в пропасть. Об этом сообщает издание Nrk.

Съемки боевика проходили в Норвегии, на горе Helsetkopen (1246 м над уровнем моря). Благоприятной погоды для выполнения трюка создатели фильма ждали несколько дней. Перед тем, как прыгнуть в пропасть с мотоцикла, Том Круз проходил многочисленные тренировки и делал точные расчеты, в частности - направление ветра.

Том Круз выполнил самый опасный трюк в жизни

Том Круз

58-летний актер проехался по гигантскому горному трамплину, его байк рухнул в пропасть, а он сам под прицелом камер начал парить на парашюте. Такой трюк стал самым опасным в жизни знаменитости, но он настолько отдался процессу, что проделал его несколько раз, и все ради хорошего кадра.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Том Круз является одним из самых популярных и успешных актером Голливуда. На основе всех его проектов были сделаны расчеты, в которых сообщается, что за одно слово в фильме он получает 7 тысяч долларов.


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