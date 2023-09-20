Топ-10 инстаграм-блогеров Украины: что известно о популярных блогерах в Instagram

За жизнями украинских инстаграм-блогеров следят миллионы людей. Инфлюенсеры показывают подробности своей жизни на фото, видео и в историях, а подписчики оставляют под их публикациями тысячи лайков и комментариев. "Комментарии" расскажут о 10 популярных инстаграм-блогерах Украины.

Украинские инстаграм-блогеры, коллаж

Топ-10 инстаграм-блогеров Украины

Алена Венум

@alana_venum — 3,9 млн подписчиков

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Алена Венум (настоящая фамилия — Соколова) родилась в городе Кременчуг. Свой YouTube-канал девушка открыла в июне 2015 года. Первое видео на канале Алены — мэйкап-тьюториал, быстро набрало тысячи просмотров. Алена выкладывала видео, в которых рассказывала о красоте, похудении, макияже, правильном питании.

Потом блогер переключилась на видеоролики по DIY. Тогда видео о вещах, сделанных своими руками, стремительно набирали популярность, поэтому на канал девушки пришло много подписчиков.

Алена Венум состоит в браке с американским тиктокером Дэрилом Туфекчи. В 2020 у них родилась дочь. В инстаграм-блоге Алена рассказывает об отношениях, материнстве, здоровье и путешествиях.

Саша Бо

@sashaabo — 1,8 млн подписчиков





Саша Бо — первый украиноязычный инстаграм-блогер, которая собрала миллионную аудиторию. Девушка рассказывает о красоте, здоровье и материнстве.

Саша Бо также предстает перед подписчиками в роли бизнесвумен. В 2020 году блогер открыла салон, а в 2021 году — клинику эстетической косметологии. В 2019 году девушка стала лучшим блогером года, а также получила титул Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

Дарья Квиткова

@kvittkova — 1,8 млн подписчиков





В 2019 году Дарья Квиткова победила в 9-ом сезоне ТВ-шоу "Холостяк" и в 2020 году стала женой "холостяка" Никиты Добрынина. В 2021 году у пары родился сын.

Еще в студенческие годы Квиткова завела аккаунт в Instagram. Со временем девушка стала получать предложения попробовать себя в роли модели. Блогер сотрудничала с украинскими и иностранными брендами косметики и одежды, а также стала официальным представителем одной из ювелирных компаний.

Саша Чистова

@sashachistova — 1,8 млн подписчиков





Первое видео блогер из Львова Саша Чистова сняла в 2016 году. В студенческие годы девушка занялась модельным бизнесом. Ее снимки набирали огромное количество лайков в Instagram. В блоге Саши преобладает лайфстайл-контент — советы по стилю, красоте и отношениям, фото из путешествий. В в 2019-м блогер съездила в Канны, где ей вручили премию на церемонии World Bloggers Awards.

Таня Парфильева

@tanyaparfileva — 1,6 млн подписчиков





Таня Парфильева начала вести блог еще в 2015 году. Девушка стала популярной благодаря своей модельной внешности, а также теплой манере общения с подписчиками. Таня позиционирует себя как бизнесвумен — ей принадлежит сеть шоу-румов, и она уделяет много внимания моде и стилю.

Недавно Таня Парфильева впервые стала мамой. Парфильева и блогер Иван Кришталь женаты уже четыре года.

Юлия Вербинец

@verbaaa.verbaaa — 1,3 млн подписчиков





Девушка из Ивано-Франковска Юля Вербинец начала карьеру блогера, когда родители подарили ей фотоаппарат. В школьные годы Юля ходила в фотошколу, училась пользоваться Photoshop и снимала все вокруг. В 2017 году Юля открыла блог в Инстаграм, где рассказывала о повседневной жизни. В 2019 году Юля Вербинец получила премию "Лучший лайфстайл-блогер".

Таня Самбурская

@__samburska — 1,3 млн подписчиков





В 2015 году Таня Самбурская разместила свое первое видео на Ютуб, в котором рассказывала о себе. Видео набрало просмотры, и блогер решила, что на этом останавливаться не стоит.

Основной блог Таня ведет в Instagram. У нее есть собственный салон красоты.

Таня Пренткович

@tanyaprentkovych — 1,1 млн подписчиков





В своем блоге тернопольчанка Таня Пренткович рассказывает о материнстве и карьере. Она считает, что сильная женщина 21-го века должна уметь сочетать все важные сферы жизни: карьеру, семью, воспитание ребенка, саморазвитие, общение с друзьями и родными.

Бывший муж Татьяны тоже блогер, и о своем скандальном разводе они подробно информировали подписчиков.

Алина Френдий

@alina_frendiy — 1 млн подписчиков





Алина Френдий — фэшн-блогер из Тернополя, жена и мама. Блогерство она называет своим хобби. Алина — основатель шоурума и бренда одежды.

Девушка пишет о моде, красоте и уходе за собой, показывает стильные образы. Свой YouTube-канал она называет первым украиноязычным fashion-каналом.

Александр Залиско

@o_zalisko — 999 тыс. подписчиков





Александр Залиско — блогер из Черновцов. Он получил известность как один из первых Instagram-блогеров Украины. Александр прославился благодаря "вайнам" — коротким юмористическим видео, в которых высмеивал типичные ситуации из жизни. Параллельно с развитием инстаграм-блога Залиско работал ведущим на праздниках и свадьбах.