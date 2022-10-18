ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному

На старение влияет множество факторов. Некоторые звезды в 40 лет выглядят как 20-летние, а иногда 30-летние выглядят на все 50 и более. Портал "Комментарии" собрал для вас подборку из нескольких известных личностей, родившихся в один год, но выглядят совсем не так, как их коллеги.

Маколей Калкин и Крис Пайн (42 года). Фото из открытых источников

С возрастом люди стареют, появляются морщинки, кожа становится не такой упругой, но у всех эти процессы происходят с разной скоростью. Такие же характеристики свойственны и звездам. Хотя они родились в один день, но различия в их внешнем виде поразительны. На старение влияет много причин, одна из самых главных – это гены, а кроме того, правильное и сбалансированное питание, активная физическая деятельность, окружающая среда и другие факторы.

Поэтому посмотрите несколько известных личностей и оцените на сколько они отличаются.

Сандра Буллок и Моника Беллуччи (58 лет)





Кевин Спейси и Шон Бин (63 лет)





Томас Сангстер и Аарон Тейлор-Джонсон (32 года)





Тоби Магвайр и Дэвид Бекхэм (47 лет)





Леонардо Ди Каприо и Хоакин Феникс (47 лет)





Тильда Суинтон и Джулианна Мур (61 год)





Кристен Стюарт и Марго Робби (32 года)







Эндрю Гарфилд и Крис Гемсворт (39 лет)







Ранее портал "Комментарии" показывал, как выглядели бы известные люди в старости, если бы дожили до наших дней. Такую коллекцию изображений создал турецкий фотограф с помощью искусственного интеллекта и графических редакторов. В список попали такие музыканты как Курт Кобейн, Фредди Меркьюри, Джон Леннон, кроме того художник показал и актеров — Хита Леджера, Пола Уокера и других известных людей.



Также "Комментарии" показали, как изменились звезды фильма о Гарри Поттере с момента выхода первой части. С премьеры фильма о приключениях юного волшебника прошло уже более 20 лет.

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