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ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному

Они родились в один год, но выглядят совсем иначе.

18 октября 2022, 23:30
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Автор:

Slava Kot

На старение влияет множество факторов. Некоторые звезды в 40 лет выглядят как 20-летние, а иногда 30-летние выглядят на все 50 и более. Портал "Комментарии" собрал для вас подборку из нескольких известных личностей, родившихся в один год, но выглядят совсем не так, как их коллеги.

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному

Маколей Калкин и Крис Пайн (42 года). Фото из открытых источников

С возрастом люди стареют, появляются морщинки, кожа становится не такой упругой, но у всех эти процессы происходят с разной скоростью. Такие же характеристики свойственны и звездам. Хотя они родились в один день, но различия в их внешнем виде поразительны. На старение влияет много причин, одна из самых главных – это гены, а кроме того, правильное и сбалансированное питание, активная физическая деятельность, окружающая среда и другие факторы.

Поэтому посмотрите несколько известных личностей и оцените на сколько они отличаются.

Сандра Буллок и Моника Беллуччи (58 лет)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 2

Кевин Спейси и Шон Бин (63 лет)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 3

Томас Сангстер и Аарон Тейлор-Джонсон (32 года)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 4

Тоби Магвайр и Дэвид Бекхэм (47 лет)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 5

Леонардо Ди Каприо и Хоакин Феникс   (47 лет)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 6

Тильда Суинтон и Джулианна Мур (61 год)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 7

Кристен Стюарт и Марго Робби (32 года)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 8

Эндрю Гарфилд и Крис Гемсворт (39 лет)

ТОП звезды, что родились в один год, но выглядят кардинально по разному - фото 9

Ранее портал "Комментарии" показывал, как выглядели бы известные люди в старости, если бы дожили до наших дней. Такую коллекцию изображений создал турецкий фотограф с помощью искусственного интеллекта и графических редакторов. В список попали такие музыканты как Курт Кобейн, Фредди Меркьюри, Джон Леннон, кроме того художник показал и актеров — Хита Леджера, Пола Уокера и других известных людей.

Также "Комментарии" показали, как изменились звезды фильма о Гарри Поттере с момента выхода первой части. С премьеры фильма о приключениях юного волшебника прошло уже более 20 лет.



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