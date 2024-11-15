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У Аллы Пугачевой поставили на место пропагандистов

Директор Аллы Пугачевой отреагировал на слухи о певице.

15 ноября 2024, 23:25
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Лиля Воробьева

Концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой опроверг слухи о ее якобы запланированных выступлениях в России, назвав их абсолютной чушью.

У Аллы Пугачевой поставили на место пропагандистов

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как сообщила представительница артистки в комментарии пропагандистским росСМИ, Пугачева даже не рассматривала возможность организовывать концерты на территории страны-агрессора.

Ранее у российских медиа появились заявления, что у Примадонны сорвались два концерта в РФ из-за опасений, что видео с выступлений могут обнародовать в сети.

Также утверждалось, что Пугачева была готова выступить за гонорар в 200 тысяч евро, а в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана и передвижение автомобилями бизнес-класса.

  Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам.  Алла Пугачева, известная российская певица, которая открыто осудила политику Кремля и уехала из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронично отреагировала на слухи, которые распространяют о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

Хотя певица не конкретизировала, о каких именно историях идет речь, в российских СМИ регулярно появляются необоснованные новости о ней, не имеющие подтверждений.

Также "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева оставит без наследства детей и внуков Российская певица Алла Пугачева, которая уже открыто высказывается против политики Кремля и вместе с семьей покинула Россию, планирует продать оставшееся в РФ имущество. Сергей Дворцов, в разговоре с российскими СМИ отметил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин пытаются вывезти свои ценности, поскольку их доходы значительно снизились.



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