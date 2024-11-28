28 ноября стало известно о резком ухудшении состояния российского певца Андрея Губина, получившего популярность в 90-х. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, артист страдает от постоянных болей в лице и теле, из-за чего его возвращение на сцену пришлось отменить.

Андрей Губин (фото из открытых источников)

Певец отметил, что из-за плохого самочувствия отклонил десятки предложений выступить на корпоративных мероприятиях, несмотря на значительные гонорары. В то же время поклонники и организаторы не сдаются, настойчиво звонят по телефону и предлагают Губину поздравить их с Новым годом, исполнив свои знаменитые хиты.

В конце августа артист заявлял, что пытается улучшить свое состояние и вылечиться. Он также рассказал, что написал материал для 10 альбомов, часть которых хотел бы записать вместе с молодыми исполнителями. В подтверждение певец даже спел один из своих новых, ранее не изданных треков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец оказался в клинике . Российский певец Витас, публично избегающий комментариев по поводу террористического вторжения РФ в Украину, был замечен в клинике скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщают российские пропагандистские медиа, в последнее время артист значительно прибавил в весе.

Ранее Витас заявлял, что еще не обращался в пластическую хирургию. "Пластику я не делаю, потому и страшен такой", – иронически заметил он в одном из своих интервью.

Также "Комментарии" писали о том, что известный певец утер нос Кремлю. Российский певец Валерий Меладзе, до сих пор не выразивший своей четкой позиции по поводу войны в Украине, решил отпраздновать свое 60-летие не в России, а в Латвии. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, его концерт пройдет в Арене Рига, а стоимость билетов на событие достигает 200 евро.