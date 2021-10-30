У известного телеведущего подтвердили коронавирус

Известный журналист и телеведущий Савик Шустер заболел коронавирусной болезнью, мужчина получил положительный тест на COVID-19, когда выезжал из Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Савик Шустер, фото Facebook Шустер online

О результатах теста ведущий рассказал в эфире авторской программы "Свобода слова". Поэтому Шустер проводил программу через видеосвязь. Сам телеведущий находится на самоизоляции вне Украины, в итальянском регионе. Там Савик Шустер пробудет некоторое время.

По словам журналиста, самочувствие у него хорошее.

Напомним, что на 30 октября только две области остались в "желтой" зоне: Закарпатская и Кировоградская. В "красную" зону перешли семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне.



Как сообщал портал "Комментарии", эксминистр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом в тяжелой форме. Сейчас бывший глава МВД находится на самоизоляции дома. Позже и сам Аваков прокомментировал известие о своем заболевании. Эксминистр разместил публикацию в Instagram, в которой поделился подробностями своего состояния здоровья.

Также мы писали, что педиатр Евгений Комаровский все же нашел одну отличительную характеристику коронавирусной инфекции, отличающую его от гриппа. Евгений Комаровский признал, что только после подробных медицинских исследований можно точно констатировать то или иное заболевание. В данном случае – заболевание коронавирусом или гриппом. Коронавирус по одним только начальным симптомам на 100% определить невозможно.





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