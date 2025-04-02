У известного ведущего и актера обнаружили неизлечимую болезнь

Украинский журналист, ведущий и актер Алексей Суханов называет себя убежденным фаталистом и относится к своему здоровью с определенным легкомыслием. Он считает, что человеку суждено было прожить столько, сколько ему определено.

Алексей Суханов (фото из открытых источников)

Такое отношение сыграло с ним злую шутку. В недавнем интервью Екатерине Трушик Суханов признался, что ему диагностировали сахарный диабет. Заболевание начало развиваться несколько лет назад, но ведущий обратился к врачам только тогда, когда симптомы стали невыносимыми.

"Я безответственный человек и, пока организм не скажет: "Все, кранты", я никуда не уйду. У меня, кстати, так оказался сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а его обнаружили недавно, из-за того что у меня просто не было сил. Ни потом. же: "А я не знаю, как вы работали с такими анализами, где вы брали силы". Он мне сказал, что сахарный диабет, и началось лечение", – рассказал Суханов.

Также он признался, что не всегда тщательно выполняет предписания врачей: "Я и таблетки забываю принимать. Ну, я такой человек. Я фаталист".

Алексей Суханов родился в России, работал на радио и государственных телеканалах (НТВ, РЕН ТВ). Однако в 2012 году начал сотрудничать с украинскими медиа, а после 2014-го окончательно переехал в Украину. В конце января 2022 получил украинское гражданство, а за несколько дней до начала полномасштабной войны публично отказался от своего российского прошлого.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной украинской певицы диагностировали тяжелую болезнь. Близкая подруга популярной украинской певицы Ирины Билык, ранее сообщившей о серьезной болезни, поделилась новостями о ее состоянии. Продюсер Нонна Кондрашова рассказала, где сейчас находится артистка и когда планирует вернуться на сцену.

Недавно стало известно, что певица вынуждена отменить ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем. По ее словам, обычный вирус перерос в воспаление легких, из-за чего она упустила возможность петь и вынуждена была перенести свои выступления.