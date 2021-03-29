У известной певицы украли вещи на миллион долларов

39-летнюю американскую знаменитость Бейонсе снова обокрали. Певица лишилась вещей, которые оценили в более миллиона долларов.

Бейонсе (фото из открытых источников)

Инсайдер сообщает, что продюсерская компания звезды арендует в Лос-Анджелесе несколько складов, в которые и удалось проникнуть грабителям. Там они украли дорогие брендовые вещи Бейонсе, в частности сумки и платья, а также вещи ее стилиста: детские игрушки и личные фотографии. Убытки оценили в более миллиона долларов.

По данным СМИ, дело расследует полиция Лос-Анджелеса, но сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.

Отметим, что популярная певица уже не первый раз становится жертвой грабителей. За последний месяц это уже второй неприятный инцидент. В начале марта у Бейонсе украли одежду и аксессуары, которые также хранились в одном из складских помещений.

Сама знаменитость эту ситуацию никак не комментирует.

Напомним, что популярная певица Бейонсе давно занимается брендом собственной одежды под названием Ivy Park. Год назад она презентовала яркую коллаборацию со спортивным брендом Adidas. Помимо костюмов и обуви, в нее также входили золотистые грилзы для зубов. Они были представлены в двух вариантах - в виде логотипа Аdidas и с надписью "Ivy Park".



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная исполнительница Бейонсе решила подарить друзьям вещи из своей коллекции одежды, созданной вместе с брендом Adidas. Звезда отправила своим подругам целый шкаф вещей. Таким оригинальным подарком похвасталась актриса Риз Уизерспун, модель Хейли Бибер, американская певица Cardi B и другие известные личности.

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